Hayvanları Koruma Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Konserler, at binme etkinliği ve fotoğraf sergisinin yer aldığı etkinliklerde, can dostlarının da yaşamın bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesinin de içerisinde bulunduğu Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bugün 11.00'da Kent Konseyi Hayvan Çalışma Grubu işbirliğinde öğrenci ve davetlilerin yoğun katılımıyla yapılan etkinliklerde, can dostlarına dikkat çekildi.

CAN DOSTLARIMIZI BİR GÜNE SIĞDIRAMAYIZ

Mini bir konser, fotoğraf sergisi ve at binme gibi etkinliklerin yer aldığı programa Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı programda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bunu sadece bir güne sığdıramayız. Bugünü hatırlamak ve hatırlatmak adına organize ediyoruz. Arkadaşlarımız burada konserler düzenliyor, at binen evlatlarımız var, yine bir dizi gösteriler ve etkinlikler olacak. Hepsi çok kıymetli" dedi.

ONLARLA YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ

Can dostlarımızla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğine de dikkat çeken Taban, "Belediyecilikle birlikte şunları yaşıyoruz; bir tarafta şu sokak hayvanlarını kaldırın diyen kesim var, bir tarafta da hayır öyle şey olmaz, bu Allah'ın yarattığı bir canlı diyen kesim var. Doğru olan ve olması gereken de bu. Ona can veren bir yaratan var. Bize düşen de onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek. Benim de burada ilgili müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde bizlere düşen en büyük görev şu; öncelikle bu bilinci eksik olan tüm bireyleri bilinçlendirebilmek. Çünkü bu işin kanunu da Allah'ın kanunu da bize bunu emrediyor. Bizler bu tesiste hayvanlarımızı rehabilite edici, onları koruyucu adımları atıyoruz. Bazen şöyle düşünülüyor; sokaktaki bir hayvanı alın götürün barınakta tutun deniyor. Böyle bir şey yapmıyoruz. Buraya gelen canlının yarası varsa, bakıma muhtaçlığı varsa onları burada çözüyoruz. Beraberinde aşılarını yapıyoruz, sokak köpeklerimiz için kulak küpelerini takıyoruz. İnşallah her günümüz 4 Ekim'de olduğu gibi olsun. Ben bugün burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası program konserler, sergi ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Öğrenciler etkinlik alanında at binerek barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi.