Hayvanları Koruma Günü İnegöl Avm'de Kutlandı - Son Dakika

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, İnegöl'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve can dostlarının farkına varılmasını sağlamak adına İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi iki ayrı program düzenledi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde konserler, at binme etkinliği ve daha pek çok gösteri gerçekleştirildi.

Merkezde yapılan etkinlikler sonrası vatandaşlarda da sokak hayvanlarıyla ilgili bilinç oluşturmak adına İnegöl AVM'de günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler yapıldı. Burada da sokak hayvanlarıyla ilgili fotoğraf sergisi, çocuklar için boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda kurulan stantlarda kedi ve köpek maması dağıtımları yapıldı.