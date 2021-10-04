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Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek - Son Dakika

Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

04.10.2021 11:42
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek, System.String[]

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evinde 100 kedi besleyen Hatice Alkan'ı ziyaret etti.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde evinde 100 kedi besleyen Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Kedileri besleyip mama yardımında bulunan Vali Ayhan, Alkan'ın 15 bin liralık borcunun yarısını ödeyeceğinin sözünü verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yüceyurt Mahallesi'nde oturan hayvansever Hatice Alkan'ı ziyaret etti. Yaklaşık 100 hayvanın bulunduğu evde, kedileri seven Vali Ayhan, Alkan'ın duyarlı davranışı nedeniyle tebrik etti. Ziyarette Ayhan'a, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da eşlik etti. Vali Ayhan, hayvansever Alkan'a kediler için 3 torba mama desteğinde bulundu. Alkan'ın kedilerin tedavisi ve ihtiyaçları nedeniyle kentteki 3 veteriner ve petshopa yaklaşık 15 bin lira borcu olduğunu öğrenen Vali Ayhan, bu borcun yarısını karşılama sözü verdi.

'HAYVANLARI KORUMAK TEMEL GÖREVİMİZ'Vali Ayhan, insanların yaşam alanları genişlemesine rağmen hayvanlarınkinde bir daralma olduğunu belirterek, "4 Ekim, buna dikkat çekmek için farkındalık oluşturma günüdür. İlimizde de yaşam şartları anlamında doğayı birlikte paylaştığımız canlıları da korumak bizim temel görevimizdir. Bu anlamda Sivas'taki kedi evlerimizden birini ziyaret ettik. Gönüllü kardeşlerimizi tebrik, takdir ve onlara nasıl destek oluruz diye geldik. İnşallah, hayvan sevgisinin artırılmasında herkesin duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Hayvanlara gönüllü olarak baktığını dile getiren Hatice Alkan ise, "Şu anda benim 3 ayrı veterinere ve petshopa 15 bin lira borcum var. Ödememe yardımcı olanlar oldu ama kapatamadık. Sayın Valim söz verdi ve borcumuzu kapatacak. Toplamda 100 kediye bakıyorum. Sokak hayvanlarıyla beraber toplamda 200 hayvana bakıyoruz" diye konuştu.


Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek
Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek

Salih Ayhan, 4 Ekim, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanseverin 15 bin liralık borcunun yarısını Vali Ayhan ödeyecek - Son Dakika
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