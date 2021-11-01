Üye Girişi
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu

01.11.2021 16:14

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye, 2002 yılından itibaren büyümesini sürekli bir büyüme trendinde devam ettiren ve bunu yaparken de dünya ortalamasının hep üstünde başarı grafiği tescilleyen bir ülke." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, " Türkiye, 2002 yılından itibaren büyümesini sürekli bir büyüme trendinde devam ettiren ve bunu yaparken de dünya ortalamasının hep üstünde başarı grafiği tescilleyen bir ülke." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Bayrampaşa'daki buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'nin katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Nureddin Nebati, Bayrampaşa'nın İstanbul'un önemli ilçelerinden bir tanesi olduğunu ve özellikle tekstil ağırlıklı olmak üzere farklı alanlarda üretimin merkezi konumunda bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin ekonomisine yönelik paylaştığı sunumdaki verilere ilişkin kaynakların uluslararası arenada kabul gördüğünü belirten Nebati, "Kaynakları özellikle koyuyoruz. Bizim güzide kurumlarımız var, başta Merkez Bankası ve TÜİK olmak üzere... Kurumlarımıza karşı çok ciddi şekilde adeta bir savaş var. Bu iki güzide kurumumuz başta olmak üzere, hepsi akredite edilmiş ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından takip edilen, şeffaf ve izlenebilir kurumlar olması hasebiyle de hem onları hem de tüm uluslararası kaynakları kullanarak edindirdiğimiz göstergeler bunlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyümesiyle ilgili kaynakların da TÜİK'in yanı sıra IMF gibi uluslararası kurumlara dayandığını aktaran Nebati, "Türkiye, 2002 yılından itibaren büyümesini sürekli bir büyüme trendinde devam ettiren ve bunu yaparken de dünya ortalamasının hep üstünde başarı grafiği tescilleyen bir ülke." dedi.

2020 yılında, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya tarihinin en derin, en sorunlu ve en bilinmez krizlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını aktaran Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekonomi yönetimi olarak bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerle mart ayı sonundan itibaren çeklerin ödenmesini, vergilerin ödenmesini ya da ertelenmesini sağladık, kiraların ödenmesini sağladık, maaşların ödenmesini sağladık ve o zamanki 1-1,5 aylık kapanmadan sonra da kısmi açılmayla beraber piyasayı yavaş yavaş regüle edecek hareketlerle yolumuza devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Dünya küçülürken Türkiye büyüdü"

Nureddin Nebati, salgın sürecinde Türkiye'nin, küçülme beklentisinin aksine büyümeye devam ettiğini belirterek, "Dünyanın gelişen ve gelişmekte olan ülkelerinin tamamına yakını küçüldü, Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye bu büyümeyi sağlarken diğer ülkeler arasında en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Bu yıl birinci çeyrekte Türkiye yüzde 7,2 büyüdü. Çin, 18,3'lük büyümeyle tekrar birinci ülkeydi ama ikinci çeyrek çok enteresan sonuçlarla kendisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde İngiltere 23,6'lık bir büyüme, Türkiye 21,7'lik bir büyüme sağladı. Baz etkisi konusu var, doğrudur ama bu baz etkisi sadece Türkiye'ye yok, diğer ülkelere de var." şeklinde konuştu.

" AKM, dünyanın en büyük kültür merkezlerinden bir tanesi"

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlatan Nebati, şöyle devam etti:

"2013 yılını hatırlayın, o zaman vandallar AKM binası üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakaret etmedikleri kimseyi bırakmamışlardı. 'Kutsal AKM'lerini baz alıp Türkiye'de terör estirmişlerdi. 29 Ekim hepimizin ortak noktası, Cumhuriyet'in 98. yılını kutladık. AKM, dünyanın en büyük kültür merkezlerinden bir tanesi. Taksim de Taksim Camisi ve AKM ile muhteşem bir bütünlük arz ediyor ve orada yakanlar, dökenler, kıranlar, küfür edenler, vandallık yapanlar bugün piyasada yoklar. Küfürü yiyen, hakarete uğrayan, her türlü olumsuzluğun yüklendiği Cumhurbaşkanı ise AKM'yi açıyor. Türkiye'deki garabet böylesine bir garabet. Şimdi de sosyal medya üzerinden 'kötüsünüz, öldünüz, bittiniz, yandınız' diye adeta bizi kuşatan bir atmosfer var. Kusura bakmayın, biz ölmedik, bitmedik yanmadık. Türkiye rakamlarla da olsa, makroekonomik göstergelerle de olsa, mikroekonomik göstergelerle de olsa sürekli gelişiyor ve büyüyor."

Merkez Bankası faiz indirimi kararının olumlu yönde yansımaları olduğunu belirten Nebati, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 126 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'deki bankalarda da döviz rezervi sorunu bulunmadığını belirtti.

Otomobil ve beyaz eşya satışlarının geçen yıla göre artarak devam ettiğini aktaran Nebati, güven endeksinde bir problem olmadığını ve ihracatın artarak güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Nebati, enflasyonun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de hızlı bir şekilde arttığını ve dünyanın gelecek aylarda da enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu

Nureddin Nebati, Bayrampaşa, Türkiye, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak 17:09 Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş 16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı 16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler 16:36 Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar saniye saniye kamerada 16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar saniye saniye kamerada Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor

Son Dakika Haberleri
17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
17:06 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş
16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
16:29 Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık
16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar saniye saniye kamerada
16:14 Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü
16:06 Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulundu CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:57
Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı         
16:49
Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu! Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!         
16:33
"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir         
16:13
24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Arabada mal olduğunu bilmiyordum 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Arabada mal olduğunu bilmiyordum         
15:59
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı         
15:44
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 17:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement