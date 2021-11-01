Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Bayrampaşa'daki iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, " Türkiye, 2002 yılından itibaren büyümesini sürekli bir büyüme trendinde devam ettiren ve bunu yaparken de dünya ortalamasının hep üstünde başarı grafiği tescilleyen bir ülke." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Bayrampaşa'daki buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'nin katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Nureddin Nebati, Bayrampaşa'nın İstanbul'un önemli ilçelerinden bir tanesi olduğunu ve özellikle tekstil ağırlıklı olmak üzere farklı alanlarda üretimin merkezi konumunda bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin ekonomisine yönelik paylaştığı sunumdaki verilere ilişkin kaynakların uluslararası arenada kabul gördüğünü belirten Nebati, "Kaynakları özellikle koyuyoruz. Bizim güzide kurumlarımız var, başta Merkez Bankası ve TÜİK olmak üzere... Kurumlarımıza karşı çok ciddi şekilde adeta bir savaş var. Bu iki güzide kurumumuz başta olmak üzere, hepsi akredite edilmiş ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından takip edilen, şeffaf ve izlenebilir kurumlar olması hasebiyle de hem onları hem de tüm uluslararası kaynakları kullanarak edindirdiğimiz göstergeler bunlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyümesiyle ilgili kaynakların da TÜİK'in yanı sıra IMF gibi uluslararası kurumlara dayandığını aktaran Nebati, "Türkiye, 2002 yılından itibaren büyümesini sürekli bir büyüme trendinde devam ettiren ve bunu yaparken de dünya ortalamasının hep üstünde başarı grafiği tescilleyen bir ülke." dedi.

2020 yılında, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya tarihinin en derin, en sorunlu ve en bilinmez krizlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını aktaran Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekonomi yönetimi olarak bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerle mart ayı sonundan itibaren çeklerin ödenmesini, vergilerin ödenmesini ya da ertelenmesini sağladık, kiraların ödenmesini sağladık, maaşların ödenmesini sağladık ve o zamanki 1-1,5 aylık kapanmadan sonra da kısmi açılmayla beraber piyasayı yavaş yavaş regüle edecek hareketlerle yolumuza devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Dünya küçülürken Türkiye büyüdü"

Nureddin Nebati, salgın sürecinde Türkiye'nin, küçülme beklentisinin aksine büyümeye devam ettiğini belirterek, "Dünyanın gelişen ve gelişmekte olan ülkelerinin tamamına yakını küçüldü, Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye bu büyümeyi sağlarken diğer ülkeler arasında en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Bu yıl birinci çeyrekte Türkiye yüzde 7,2 büyüdü. Çin, 18,3'lük büyümeyle tekrar birinci ülkeydi ama ikinci çeyrek çok enteresan sonuçlarla kendisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde İngiltere 23,6'lık bir büyüme, Türkiye 21,7'lik bir büyüme sağladı. Baz etkisi konusu var, doğrudur ama bu baz etkisi sadece Türkiye'ye yok, diğer ülkelere de var." şeklinde konuştu.

" AKM, dünyanın en büyük kültür merkezlerinden bir tanesi"

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlatan Nebati, şöyle devam etti:

"2013 yılını hatırlayın, o zaman vandallar AKM binası üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hakaret etmedikleri kimseyi bırakmamışlardı. 'Kutsal AKM'lerini baz alıp Türkiye'de terör estirmişlerdi. 29 Ekim hepimizin ortak noktası, Cumhuriyet'in 98. yılını kutladık. AKM, dünyanın en büyük kültür merkezlerinden bir tanesi. Taksim de Taksim Camisi ve AKM ile muhteşem bir bütünlük arz ediyor ve orada yakanlar, dökenler, kıranlar, küfür edenler, vandallık yapanlar bugün piyasada yoklar. Küfürü yiyen, hakarete uğrayan, her türlü olumsuzluğun yüklendiği Cumhurbaşkanı ise AKM'yi açıyor. Türkiye'deki garabet böylesine bir garabet. Şimdi de sosyal medya üzerinden 'kötüsünüz, öldünüz, bittiniz, yandınız' diye adeta bizi kuşatan bir atmosfer var. Kusura bakmayın, biz ölmedik, bitmedik yanmadık. Türkiye rakamlarla da olsa, makroekonomik göstergelerle de olsa, mikroekonomik göstergelerle de olsa sürekli gelişiyor ve büyüyor."

Merkez Bankası faiz indirimi kararının olumlu yönde yansımaları olduğunu belirten Nebati, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 126 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'deki bankalarda da döviz rezervi sorunu bulunmadığını belirtti.

Otomobil ve beyaz eşya satışlarının geçen yıla göre artarak devam ettiğini aktaran Nebati, güven endeksinde bir problem olmadığını ve ihracatın artarak güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Nebati, enflasyonun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de hızlı bir şekilde arttığını ve dünyanın gelecek aylarda da enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.