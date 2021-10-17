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"Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır" - Son Dakika

"Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır"

17.10.2021 16:22

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ilkeleriyle şekillenen hayatının ahlaki değerlerle kendini inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuz olduğunu belirterek, "Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık bugün tarihinin en...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ilkeleriyle şekillenen hayatının ahlaki değerlerle kendini inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuz olduğunu belirterek, "Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda bugünün Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Gönüllerde asırlar boyu kök salan sonsuz sevgiyle ve ona olan sarsılmaz bağlılıkla idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi'yi Cenab-ı Mevla tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın. Cihanın henüz İslam nuruyla aydınlanmadığı bir devrin karanlıklarında yönünü kaybeden insanlık, Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşrifleriyle istikametini bulmuştur. Cehaletin hüküm sürdüğü, güçsüz olanın ezildiği bir çağda onun yol göstericiliği, hayatın akışını ilimden, adaletten,

merhametten ve iyilikten yana değiştirmiş; vahye dayanan mesajlarıyla kısa sürede sağlam bir zemin üzerine güçlü bir medeniyet inşa etmiştir" dedi.

Hz. Muhammed'in (s.a.v) iyilik ve fazilette, hak ve hakikati bilmede insanlığa rehber olduğunu aktaran Prof. Dr. Erbaş, şunları kaydetti:

"Onun güzel ahlakı, yüksek şahsiyeti, akl-ı selim sahibi her insan için en ideal örnektir. O şefkat peygamberidir. Merhamet peygamberidir. Vefa peygamberidir. Onun tertemiz hayatı, insanlık için vefa örnekleri ile doludur. O, ahde vefa ve emanete riayete tam anlamıyla sahip olmasından dolayı inanan-inanmayan herkes tarafından 'el-Emin' olarak bilinmiştir. Hayatı boyunca vefanın en güzel örneklerini sergileyen kutlu Nebi, gerek Allah'a kullukta ve nimetlere şükürde gerekse insani tüm ilişkilerde vefayı ahlaki bir davranış olarak hayatına yansıtmıştır."

Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ilkeleriyle şekillenen hayatının ahlaki değerlerle kendini inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuz olduğunu belirterek, "Bu kılavuzdan uzak kalan insanlık bugün tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ahlaki ve hukuki değerlerin alabildiğine ötelendiği bir çağda huzur ve güven kaybolmuştur. Küresel sorunların cenderesindeki insanlık, sesini nesiller ötesine ulaştıracak çağlar üstü bir soluğun sahibi olarak Hz. Peygamber'in getirdiği değerlere muhtaçtır. Böyle bir zamanda nereye doğru yol aldığımızı bilmek, bu yolda önümüze çıkan engelleri tanımak ve zorlukların üstesinden gelecek güç ve cesareti kazanmak, ancak Kur'an-ı Kerim'in eşsiz rehberliği ve Hz. Peygamber'in emsalsiz örnekliği ile mümkün olacaktır. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajları, Peygamberimizin insanlığa sunduğu erdemler ve onun hikmet yüklü ahlaki örnekliği, bütün insanlık için yegane kurtuluş yoldur" ifadelerine yer verdi.

Erbaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm ve yoklukla mücadele eden kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, Veladet-i Nebi'nin insanlığın muhtaç olduğu barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır
Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır
Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır
Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır

Diyanet İşleri Başkanlığı, Münir Karaloğlu, Hz Muhammed, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Hazreti Muhammed'in kılavuzluğundan uzak kalan insanlık, tarihinin en zorlu dönemlerini yaşamaktadır' - Son Dakika


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