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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

06.10.2021 22:11

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 765'nci gününde de sürüyor. Evladını isteyen 237'nci aile direnişe katılarak eyleme başladı. 56 yaşındaki anne Zeliha Mingsar, 2010 yılında 22 yaşındayken İstanbul'da kaçırılan oğlu Erhan Mingsar'ı istemek için Kars'tan Diyarbakır'a gelerek eyleme katıldı. Oğlunun İstanbul'da çalıştığı sırada HDP tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Mingsar, evladını HDP'den istediğini söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe oğluna seslenen Mingsar, "Biz İstanbul'a gittik, babası aradı bulamadı. Babası daha sonra kayıp başvurusu yaptı. Ben buraya geldim çocuğumu istiyorum, bugüne kadar ne aradı ne sordu, HDP kaçırdı, okul okudu İstanbul'da çalışıyordu. Gel teslim ol" dedi.

Evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer ise dağdaki çocuklara teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Hepimiz burada seni bekliyoruz, Allah'ın izniyle devletin şefkatli kollarına teslim olacaksın, annen buradan ayrılmayacak, seni almadan buradan gitmeyecek" diye konuştu.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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