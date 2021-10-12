HDP İzmir saldırganı televizyon dizisinden silah beğenmiş - Son Dakika

HDP İzmir saldırganı televizyon dizisinden silah beğenmiş

FETÖ şüphelisini, telefonuna "İmam" diye kaydetmiş

İZMİR - HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre Gencer, televizyon dizisinde kullanılan silahı beğendiği şeklinde arkadaşı ile konuşmuş. Gencer'in ayrıca cep telefonunda yer alan 3 FETÖ şüphelisinden birini rehbere "İmam" olarak kaydettiği belirlendi.

HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkındaki soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ilginç detaylar da yer aldı. Gencer'in daha önce 3 kez bindiği ticari taksinin şoförü olan A.B., sohbet esnasında ne iş yaptığını sorması üzerine Onur Gencer'in "Sinovac aşısının Türkiye distribütörlüğünü yapıyorum" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Diziden silah beğenmiş

Cinayetten önceki süreçte Gencer'in arkadaşlarıyla sürekli silahlar hakkında konuştuğu da yer aldı. Onur Gencer'in, İ.A. isimli arkadaşıyla mesajlaşmalarında hangi tabancanın eline daha güzel oturacağını konuştuğu, dizide yer alan ve Şevket Çoruh'un canlandırdığı 'Komiser Mesut' karakterinin dizide kullandığı tabanca modelini beğendiğini belirten mesajlaşmaları da iddianamede yer aldı.

Bir seferde 450 mermi atmış

Onur Gencer'in sürekli gittiği silah poligonunda görevli olan A.T. ise Gencer'in farklı zamanlarda poligona geldiğini ifade ederek, bir seferde 450 mermi atarak 2 bin 250 TL ödeme yaptığını söyledi. A.T., Gencer'in farklı zamanlarda poligona gelerek toplamda yaklaşık 5 bin TL'den fazla ödeme yaptığını da belirtti.

FETÖ şüphelisini "İmam" diye kaydetmiş

Onur Gencer'in olay sonrası el konulan cep telefonunda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen kişilerin numaralarının kayıtlı olduğu tespit edildi. Gencer'in telefonunda Ş.K. ve H.B. isimli FETÖ şüphelilerinin yanı sıra Y.K. isimli FETÖ şüphelisini de "İmam" olarak rehbere kaydettiği belirlendi.

Vücuduna 7 mermi isabet etmiş

Deniz Poyraz'ın vücuduna toplam 7 adet mermi isabet ettiği de belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside mermilerden 1 tanesinin Deniz Poyraz'ın kafasında, 4 tanesinin sol bacağına, 2 tanesinin ise sağ bacağına isabet ettiğinin belirlendiği yer aldı.

Üzerinden cephanelik çıktı

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Onur Gencer'in üzerinden, çantasından ve evinden çıkanlar da iddianamede yer aldı. Gencer'in üzerinden, çantasından ve evinden 2 adet çakı bıçağı, cinayeti işlediği 9 mm çapında Amerikan yapımı Ruger marka tabanca, tabancaya ait şarjör, 3 farklı cep telefonu, fotoğraf makinesi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet farklı operatörlere ait sim kart, 1 adet av tüfeği ve 2 adet boş şarjör ile 50 adet av fişeği ele geçirildi.

Gencer'in üzerinde ele geçirilen tabancanın şarjörünün boş olduğu, tüm mermileri ateşlediği ifade edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.