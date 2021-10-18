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HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM - Son Dakika

HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM

18.10.2021 12:13
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 777'nci günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 777'nci günde de devam ediyor. 7 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için evlat nöbetini sürdüren Aydan Aslan, 11 Kasım'da eylemlerinin 800'üncü güne gireceğini de ifade ederek, "Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Tüm anneleri ve babaları davet ediyorum. Yüreği yanık anneler gelsinler, hiç korkmasınlar. Kimden korkuyorlar, gelsinler evlatlarını arasınlar" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 777 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu.

'BİZİ GÖRMEZDEN VE DUYMAZDAN GELİYORLAR'

Diyarbakır'da 7 yıl önce, 16 yaşındayken, kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, evladını HDP'den istediğini söyledi. HDP'nin kendilerini görmezden ve duymazdan geldiğini aktaran Arslan, şunları söyledi:

"7 yıldır evladımı koparmışlar benden. HDP kopardı evladımı benden. Evladımı getirsinler. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Hiçbir Allah'ın kulu demedi ne için buradasınız, ne için bu kapıda oturmuşsunuz? HDP'lilerin hiçbiri bizi görmüyor ve duymuyor. Duymazlıktan geliyorlar ama biz evlatlarımızı aramaya devam edeceğiz. Evlatlarımızı alana kadar da buradan kalkmayacağız. Kızıma çağrıda bulunmak istiyorum; eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel korkma. Devlet kapılarını sonuna kadar açmış. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Birbirinize söyleyin, birbirinizden destek alın kaçıp gelin, hiç korkmayın. Kapım sana sonuna kadar açıktır yavrum. 11 Kasım, eylemimizin 800'üncü günü olacak. Ben tüm anneleri ve babaları davet ediyorum buraya. Yüreği yanık anneler gelsinler, hiç korkmasınlar. Kimden korkuyorlar, gelsinler evlatlarını arasınlar. Gelip, bizi görsünler, dinlesinler."

HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM
HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM - Son Dakika


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