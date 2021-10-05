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"Hedefimiz; İlçemizin Ticari Hareketliliğini Artırmaktır" - Son Dakika

"Hedefimiz; İlçemizin Ticari Hareketliliğini Artırmaktır"

05.10.2021 15:31

Abdulgaffar Mahallesindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ülkemizin ve kentimizin ekonomik potansiyelinin hareketlenmesi noktasında esnaflarımızın fedakârlığı ve özverisini her daim takdirle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Abdulgaffar Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genel ve yerel ekonominin daha iyi bir düzeye ulaşmasında işadamları, esnaflar ve tüccarların önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Esnafların rahat ve güzel bir ortamda ticaretini sürdürmesi için her türlü desteği verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizleri samimi bir ortamda ağırlayıp, misafirperverliğini, hoşgörüsünü bir kez daha gösteren Abdulgaffar mahallemizin değerli esnaflarına yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizin tüm bölgelerini sık sık ziyaret ederek hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın taleplerini yerinde öğrenmeye büyük önem veriyoruz.Abdulgaffar mahallemizde kiesnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelmekten mutlu olduk. Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin ekonomik seviyesini daha iyi bir duruma getirmek için emek ve çaba sarf eden esnafımızın her zaman yanında yer alıyoruz. Pandemi döneminden en fazla etkilenen esnaflarımızın ülkemizin iş ve üretim parametrelerine daha fazla katkı sunmaları içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu tür ziyaretler vesilesiyle esnaflarımızın taleplerini yerinde öğrenip, çözüm odaklı hizmetlerimizle bu taleplerin yerine getirilmesine destek sağlıyoruz. Malatya'nın ve bölge ekonomisinin can damarı organize sanayi bölgeleri ve esnaf sitelerine sahip ilçemizin ticari hareketliliğini artırmak içinde imkanlarımızı seferber ettik. Şehrimizin güler yüzlü, çalışkan ve misafirperver bütün esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Hedefimiz; İlçemizin Ticari Hareketliliğini Artırmaktır' - Son Dakika


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