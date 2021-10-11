Helikopter destekli trafik denetiminde 42 sürücüye ceza - Son Dakika

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Hatay'da, jandarma ve emniyet ekiplerince helikopter destekli trafik denetiminde çeşitli ihlalleri nedeniyle 42 sürücüye 16 bin 466 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kurallara uymadığı Jandarma Havacılık Başkanlığına ait helikopterle havadan tespit edilen sürücüler uygulama noktalarında durduruldu.

Uygulamada kontrol edilen 837 araç ve sürücüden, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan 42'sine 16 bin 466 lira ceza kesildi.

Ekipler uygulamada 10 aracı da trafikten men etti, 4 sürücünün ehliyetine el koydu.