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Helmann Yapı, projelerini Almanya'da tanıttı - Son Dakika

Helmann Yapı, projelerini Almanya'da tanıttı

09.10.2021 12:31
Helmann Yapı, projelerini Almanya'da tanıttı

Helmann Yapı, Almanya'da düzenlediği tanıtım etkinliğinde Antalya'da hayata geçirdiği projeleri yabancıların ve gurbetçilerin beğenisine sundu.

Helmann Yapı, Almanya'da düzenlediği tanıtım etkinliğinde Antalya'da hayata geçirdiği projeleri yabancıların ve gurbetçilerin beğenisine sundu.

Helmann Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, Almanya Frankfurt'ta düzenlediği tanıtım etkinliğinde, projelerini müşterileri ile buluşturdu.

Etkinlikte, şirketin Antalya'da hayata geçirdiği Helmann CarpeDiem, Helmann Lavitta, Helmann RoyalPort ve Helmann LaDorra isimli projeler hakkında bilgi verilirken, "doğa dostu" özelliğiyle öne çıkan yapılar tüm yönleriyle tanıtıldı.

Hem Almanya'da yaşayan gurbetçilerin hem de Alman vatandaşların beğenisine sunulan projeler, yoğun ilgi gördü.

"Avrupa'nın farklı ülkelerinde bu tarz etkinliklere devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, projelerini hayata geçirirken, her yeri lüksle doldurulmuş, dört tarafı duvarlarla çevrili binalar yapmayı amaçlamadıklarını bildirdi.

Projelerin paydaşlar için bir anlam ve değer ifade etmesi gerektiğini kaydeden Özgün, "Üretilecek yaşam alanları geleceğe miras olarak bırakılabilecek nitelikte olmalı. Biz de projelerimizi bu amaçla hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Özgün, Almanya'da düzenlenen etkinliğe rağbetten mutlu olduklarını belirterek, "Helmann CarpeDiem, Helmann Lavitta, Helmann RoyalPort ve Helmann LaDorra projelerimizi hem gurbetçilerimizin hem de Alman vatandaşların beğenisine sunduğumuz etkinliğimiz yoğun ilgi gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'daki projelerine yabancı talebinin yüksek olduğunu aktaran Özgün, gelecek dönemde Avrupa'nın farklı ülkelerinde bu tarz etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helmann Yapı, projelerini Almanya'da tanıttı - Son Dakika


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