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Helsinki Üniversitesinde iş ilanında ayrımcılık yapıldığı iddia edildi - Son Dakika

Helsinki Üniversitesinde iş ilanında ayrımcılık yapıldığı iddia edildi

26.10.2021 22:05
Helsinki Üniversitesinde iş ilanında ayrımcılık yapıldığı iddia edildi

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi, bir ilkokulda İslam din dersi verilmesine ilişkin iş ilanında adaylar arasından "Fince" soy isimli öğrencileri seçerek ayrımcılık yaptı.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi, bir ilkokulda İslam din dersi verilmesine ilişkin iş ilanında adaylar arasından "Fince" soy isimli öğrencileri seçerek ayrımcılık yaptı.

Ülke basınındaki habere göre, Helsinki Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin insan kaynakları birimi, İslam din dersi öğretmenliği ilanına başvuranlardan "Fince" soy isimli 4 öğrenciyi seçti.

Ayrımcılık iddialarının ardından Helsinki Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, bir öğrencinin konuya dair Twitter'dan sorduğu soruya verdiği yanıtta bu iddiayı doğruladı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Antti Rasanen, uygulamanın yanlış olduğunu kabul ederken, bunun bahanesinin olamayacağını ve fakültenin böyle bir prosedürünün olmadığını kaydetti.

Rasanen, olayla ilgili soruşturma başlatıldığına işaret ederek, fakülte yönetiminin tüm öğrencilerine adil ve eşit yaklaşım sergilemek konusunda tavizsiz olduğunu vurguladı.

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helsinki Üniversitesinde iş ilanında ayrımcılık yapıldığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helsinki Üniversitesinde iş ilanında ayrımcılık yapıldığı iddia edildi - Son Dakika
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