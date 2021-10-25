Helva ve tahin imalatının duayen isimlerinden Ali Kama hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 73 yıldır helva-tahin imalatı yapan ünü ülke sınırlarını aşan Helvacı Ali Kama 86 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle 5 gündür tedavi gördüğü öğrenilen Kama'nın ölümü ailesi başta olmak üzere müdavimlerini de üzdü.

Edinilen bilgiye göre Siroz hastalığına yakalandığı öğrenilen ve geçirdiği çok sayıda cerrahi operasyonun ardından 5 gün önce enfeksiyon nedeniyle Nazilli'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası 86 yaşındaki Ali Kama kurtarılamadı.

2019 yılında büyük oğlu Serhat Kama'yı kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybetmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan ve sağlığı bozulan Ali Kama'nın ölümü çevresinde büyük üzüntü oluşturdu. Aileden iki kişinin kısa aralıklarla hayatını kaybetmesi Kama ailesini de yasa boğdu. Büyük kardeşi Serhat Kama'nın ardından markanın kurucusu babası Ali Kama'yı da toprağa veren Kürşat Kama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Canım babam seni çok özleyeceğiz" diyerek duygularını ifade etti.

Çıraklığı ile birlikte yaklaşık 73 yıldır doğal tahin ve helva imalatı yapan Ali Kama, Nazilli başta olmak üzere Türkiye genelinde ismini marka yapmış ve oğulları Serhat ve Kürşat ile ilçenin marka yüzü olmuştu. Merhum Ali Kama için bugün Merkez Koca Cami'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eğrboyun mezarlığında torağa verildi. Cenazeye Kama ailesi ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN