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Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi

07.10.2021 22:07
Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi

- Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi ABD'de geliştirilen "Leonardo" adlı yeni nesil robot, ip üstünde yürüme ve kaykay sürebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

- Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi

CALİFORNİA - ABD'de geliştirilen "Leonardo" adlı yeni nesil robot, ip üstünde yürüme ve kaykay sürebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Özel tasarımı sayesinde uçabilen robot, zorlu arazilerin de üstesinden gelebiliyor.

ABD'de California Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni robotun tanıtımı yapıldı. Adını Legs onboard drone'nun kısaltılmış halinden alan "Leonardo" adlı robotun hem yürüme hem de uçma özelliği bulunuyor. İki özellik arasında kolayca geçiş yapabilen robot ayrıca cambaz gibi ipte yürüyebiliyor, zıplayabiliyor ve hatta kaykay sürebiliyor. Robot, yaptığı karmaşık hareketlerle teknoloji dünyasının ilgisini çekti.

Diğer iki ayaklı robotlardan farklı

Normal iki ayaklı robotlar, insanlar gibi atlama, koşma ve hatta merdiven çıkma gibi aynı hareketleri yapabiliyor, ancak engebeli arazide engele takılıyor. Leo'nun uçma özelliği de burada devreye giriyor ve zorlu araziyi kolayca aşabiliyor. Çok modlu hareket kabiliyetine sahip Leo, mevcut özellikleri arasında geçiş yaparak zorlu ortamlarda geleneksel robotlardan daha verimli bir şekilde hareket edebiliyor. 75 santimetre boyundaki Leo'nun omuzlarında 4 pervaneli bir motor ve karmaşık hareketleri yapabilmesini sağlayan çok eklemli bacakları bulunuyor. Bu iki özelliği ile engebeli arazilerde rahatça yürüyebiliyor.

Araştırmacılar Leonardo'nun zorlu arazideki performansı nedeniyle uzay araştırmalarında kullanılabileceğini düşünüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hem uçabilen hem de yürüyebilen robot hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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