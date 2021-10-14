Üye Girişi
'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede' - Son Dakika

'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede'

14.10.2021 16:27
'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede'

ANKARA Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Hematolojik kanserlerin tedavilerinde yapay zeka uygulamasını devreye soktuk. Bu şekilde tanı ve tedavide daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

ANKARA Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Hematolojik kanserlerin tedavilerinde yapay zeka uygulamasını devreye soktuk. Bu şekilde tanı ve tedavide daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Ankara'da bu yıl 11'incisi düzenlenen 'LÖSEMA Kongresi'nde konuşan LÖSEMA Kurucusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, löseminin, tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Altuntaş, Türkiye'de akut lösemi görülme sıklığının erkeklerde 100 binde 3 ile 6, kadınlarda ise 100 binde 1 ile 4 oranında olduğunu söyledi. Altuntaş, hastalığın görülme oranının yaşla birlikte arttığını, 60 yaş civarında en yüksek düzeye çıktığını, 60 yaş ve üzerinde yılda 100 binde 12 oranında görüldüğünü kaydetti. Altuntaş, "Küresel salgın sürecinde dünyanın her yerinde kanser hastaları tanı, tedavi ve desteğe erişimde bazı sorunlar yaşadı. Ayrıca küresel salgın dolayısıyla hastalara, kanser merkezlerine erişim zorluğu ve şikayetleri olmasına rağmen tıbbi yardım taleplerindeki tereddütleri nedeniyle nispeten daha az tanı konuldu. Aynı zamanda hastaların süreç içinde daha ileri evrede tanı alma gibi sorunlar yaşaması da bekleniyor. Bu nedenle hastalara 'Artık beklemeyelim' diyorum. Lütfen şikayetleriniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA UYGULAMASINI DEVREYE SOKTUK'Prof. Dr. Altuntaş, kanser tedavisinde yapay zeka uygulamalarıyla yeni dönemin başladığını belirterek, "Yazılımlar öğrenebilir olduğundan tanı-tedavi-takipte yapay zeka sayesinde daha standardize, daha hızlı, daha verimli ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunumu kaydedilebilecektir. Yazılımın kapasitesi sadece tek bir alanda öğrenmekle sınırlı olmaması, aynı hızda hastalığa ilişkin her türlü veriyi, kişinin demografik verileri, güncel vücut kitle indeksi, kişisel özellikleri, özel durumları, histopatoloji, immünoloji, görüntüleme, genetik gibi laboratuvar bilgileri, kanıta dayalı ve bilimsel tedavi seçenekleri ve diğer çok sayıda etkileşimleri de öğrenebilir olması tüm bu bilgileri kullanarak tanı, o tanıyla ilgili olası gidişat ve tedavi seçenekleri konusunda ve kanser yönetiminde çığır açacaktır. Biz de Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hematolojik kanserlerin tedavilerinde yapay zeka uygulamasını devreye soktuk. Bu şekilde tanı ve tedavide daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi. 'COVID-19 OLAN KANSER HASTALARINDA ÖLÜM DAHA FAZLA'

Prof. Dr. Altuntaş, Covid-19 olan kan kanserli hastalarda bağışıklık hücrelerindeki anormallikler nedeniyle semptomlardan 15 gün hatta daha uzun süre sonra bile antikor pozitifliğinin gözlemlenmeyebileceğini söyledi. Altuntaş, "Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan ve savunma sistemi baskılanmış olan hematolojik kanserli hastalar Covid-19 hastalığına daha fazla yakalanma riski taşımaktadır. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan lösemi ve lenfoma hastaları daha sık Covid-19'a yakalanmaktadırlar. Hematolojik kanserli vakalar Covid-19'u geçirdikleri halde lenfosit alt gruplarındaki anormallikler nedeniyle semptomlardan 15 gün veya daha sonra bile antikor pozitifliği gözlemlenmeyebilmektedir. Covid-19'a yakalanmış kanser hastalarında yoğun bakım ve ventilasyon ihtiyacı, sepsis, sitokin düzenlenme bozukluğu, çoklu organ yetmezliği ve ölüm daha sık gözlenmektedir. Bu nedenle bu hasta grubunun aşı olması son derece önemlidir. Hematolojik kanserli bazı hastalar sağlıklı bireylere kıyasla tam bir antikor yanıtı oluşturmasa da aşılar güvenli ve hastalarının çoğunda koruma sağlamaktadır. Hastaların aldığı kanser tedavisi türü, aşı yanıtının anahtarı gibi görünmektedir. Bu nedenle en uygun zamana kanser tedavisini üstlenen hekim ile birlikte karar verilmelidir. Aşı genel popülasyonla benzer yan etkilere neden olmaktadır" diye konuştu.


'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede'
'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede'
'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede'

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yapay Zeka, Kanser, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum 17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare 17:09 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi
Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu 16:47 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
17:07 Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası için yakalama emri çıkartıldı
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
16:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021
16:10 Son dakika magazin haberleri!
15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada         
17:18
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası için yakalama emri çıkartıldı Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası için yakalama emri çıkartıldı         
17:08
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı         
16:18
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum         
15:55
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: 'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement