'Hematolojik kanserlerin tedavisinde yapay zeka devrede' - Son Dakika

ANKARA Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Hematolojik kanserlerin tedavilerinde yapay zeka uygulamasını devreye soktuk. Bu şekilde tanı ve tedavide daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Ankara'da bu yıl 11'incisi düzenlenen 'LÖSEMA Kongresi'nde konuşan LÖSEMA Kurucusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, löseminin, tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Altuntaş, Türkiye'de akut lösemi görülme sıklığının erkeklerde 100 binde 3 ile 6, kadınlarda ise 100 binde 1 ile 4 oranında olduğunu söyledi. Altuntaş, hastalığın görülme oranının yaşla birlikte arttığını, 60 yaş civarında en yüksek düzeye çıktığını, 60 yaş ve üzerinde yılda 100 binde 12 oranında görüldüğünü kaydetti. Altuntaş, "Küresel salgın sürecinde dünyanın her yerinde kanser hastaları tanı, tedavi ve desteğe erişimde bazı sorunlar yaşadı. Ayrıca küresel salgın dolayısıyla hastalara, kanser merkezlerine erişim zorluğu ve şikayetleri olmasına rağmen tıbbi yardım taleplerindeki tereddütleri nedeniyle nispeten daha az tanı konuldu. Aynı zamanda hastaların süreç içinde daha ileri evrede tanı alma gibi sorunlar yaşaması da bekleniyor. Bu nedenle hastalara 'Artık beklemeyelim' diyorum. Lütfen şikayetleriniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA UYGULAMASINI DEVREYE SOKTUK'Prof. Dr. Altuntaş, kanser tedavisinde yapay zeka uygulamalarıyla yeni dönemin başladığını belirterek, "Yazılımlar öğrenebilir olduğundan tanı-tedavi-takipte yapay zeka sayesinde daha standardize, daha hızlı, daha verimli ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunumu kaydedilebilecektir. Yazılımın kapasitesi sadece tek bir alanda öğrenmekle sınırlı olmaması, aynı hızda hastalığa ilişkin her türlü veriyi, kişinin demografik verileri, güncel vücut kitle indeksi, kişisel özellikleri, özel durumları, histopatoloji, immünoloji, görüntüleme, genetik gibi laboratuvar bilgileri, kanıta dayalı ve bilimsel tedavi seçenekleri ve diğer çok sayıda etkileşimleri de öğrenebilir olması tüm bu bilgileri kullanarak tanı, o tanıyla ilgili olası gidişat ve tedavi seçenekleri konusunda ve kanser yönetiminde çığır açacaktır. Biz de Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hematolojik kanserlerin tedavilerinde yapay zeka uygulamasını devreye soktuk. Bu şekilde tanı ve tedavide daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" dedi. 'COVID-19 OLAN KANSER HASTALARINDA ÖLÜM DAHA FAZLA'

Prof. Dr. Altuntaş, Covid-19 olan kan kanserli hastalarda bağışıklık hücrelerindeki anormallikler nedeniyle semptomlardan 15 gün hatta daha uzun süre sonra bile antikor pozitifliğinin gözlemlenmeyebileceğini söyledi. Altuntaş, "Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan ve savunma sistemi baskılanmış olan hematolojik kanserli hastalar Covid-19 hastalığına daha fazla yakalanma riski taşımaktadır. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan lösemi ve lenfoma hastaları daha sık Covid-19'a yakalanmaktadırlar. Hematolojik kanserli vakalar Covid-19'u geçirdikleri halde lenfosit alt gruplarındaki anormallikler nedeniyle semptomlardan 15 gün veya daha sonra bile antikor pozitifliği gözlemlenmeyebilmektedir. Covid-19'a yakalanmış kanser hastalarında yoğun bakım ve ventilasyon ihtiyacı, sepsis, sitokin düzenlenme bozukluğu, çoklu organ yetmezliği ve ölüm daha sık gözlenmektedir. Bu nedenle bu hasta grubunun aşı olması son derece önemlidir. Hematolojik kanserli bazı hastalar sağlıklı bireylere kıyasla tam bir antikor yanıtı oluşturmasa da aşılar güvenli ve hastalarının çoğunda koruma sağlamaktadır. Hastaların aldığı kanser tedavisi türü, aşı yanıtının anahtarı gibi görünmektedir. Bu nedenle en uygun zamana kanser tedavisini üstlenen hekim ile birlikte karar verilmelidir. Aşı genel popülasyonla benzer yan etkilere neden olmaktadır" diye konuştu.