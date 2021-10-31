Henüz açılışı yapılamayan parka vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Henüz açılışı yapılamayan parka vatandaşlardan yoğun ilgi

SİVAS - Henüz tam olarak tamamlanmayıp açılışı yapılmayan Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğradı.

Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdülhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen proje büyük ölçüde tamamdı. Sivas- Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 251 bin metrekarelik alanda uygulanan "Hamidiye Kültür Parkı" projesi ziyaretçilerinin beğenisini topladı. Şehrin stresinden uzak bir hafta sonu geçirmek için her yaştan vatandaşın akın ettiği Hamidiye Kültür Parkı, 11 tescilli yapının ve 22 özgün projeyi de içerisinde barındırıyor. Şehrin önemli tarihi yapılarının minyatürlerinin bulunduğu alan da bir hayli dikkat çekiyor.

"Sivas'a çok büyük kazanç olacak"

Ailesiyle birlikte buraya gezmeye gelen Göksel Korkmazgil, "Önceden burası çok atıl gibiydi Sivas'a ilk giren insanların izlenimi çok değişik oluyordu. Havalimanından girip te bu çehreyi görünce inanın Sivas'a çok büyük bir kazanç olacak. Şehrin dışında, böyle bir yerde, açık havada, ailemizle beraber toplu yürüyüş yapacak, zaman geçirecek, ne kadar yürüdüğümüzün farkına vardırmayacak güzellikler olduğu için Sivas'ımıza çok büyük bir değer katmış, yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sivas'ın girişine yapılması çok güzel olmuş"

Sivas'ın girişine yapıldığı için dışardan gelen insanların şehrin güzelliklerini göreceğini söyleyen Fatih Bilmez, "Çok güzel bir yer olmuş. Çocukların düzenli gezebileceği, eğlenebileceği, insanların hafta sonları aileleriyle birlikte gelip doğal güzellikleri paylaşabileceği çok iyi bir yer olmuş. Sivas'ın girişine yapılması çok güzel olmuş havaalanından gelen insanların, Sivas'a giriş yapan insanların burayı görmesi, Sivas'ın güzelliklerini tanıması Valilik Binasını, Kongre Binasını ve bu tarz güzellikleri görmesi açısından baya güzel bir yer olmuş. Öncelikle ailemle beraber parkı gezdik, doğal güzelliklerini gezdik, çocukları getirdim oyun oynaması, gezmesi için, eşimle beraber burayı gezdik" dedi.