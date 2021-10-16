Hep Yek 4: Bela Okuma Altan Filmi - Son Dakika

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan, önceki filmlerin izinden giden hikâye örgüsünü devam ettiriyor.

Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya tesadüfen dahil olan Gürkan, eski Gürkan’ı aratmayarak bela üstüne bela çekmeye devam ediyorlar. Serinin üçüncü filminde Bilal Baba’ya verdikleri zararı tazmin etme zorunda bırakılan ikili; bu sefer daha büyük bir bela olan Ali Kapan ile karşı karşıya geliyor.

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 15.10.2021

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