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Her 10 kişiden 4'ü Turkovac aşışını yaptırmak istiyor - Son Dakika

Her 10 kişiden 4'ü Turkovac aşışını yaptırmak istiyor

02.11.2021 11:52
Her 10 kişiden 4'ü Turkovac aşışını yaptırmak istiyor

Üçüncü faz çalışmaları devam eden Turkovac aşısını kullanıma hazır olduğunda her 10 kişiden 4'ü yaptırmak istiyor.

Üçüncü faz çalışmaları devam eden Turkovac aşısını kullanıma hazır olduğunda her 10 kişiden 4'ü yaptırmak istiyor.

Turkovac aşısına yönelik tutumlar, bireylerin tekrar aşı olmaları gerektiği durumlarda hangi aşıyı tercih edeceği, grip aşı olmak istemeyenlerdeki yükselişin temel sebepleri, değerlendirildi. Buna göre, 3. faz çalışmaları devam eden Turkovac aşısını toplumun yüzde 37'si kullanıma hazır olduğunda yaptıracağını belirtirken, sadece her 5 kişiden 1'i şu an için yaptırmayacağını belirtmekte. Turkovac aşısını yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 42. Covid-19 aşısı olmayanlar ise beklenildiği gibi Turkovac aşısı yaptırma konusunda da olumsuzlar. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 80. dönem verilerileri incelendi.

Tekrar aşı olunması gerektiği durumda toplumun yüzde 52'si Biontech aşısını tercih edeceğini söylüyor. Bu oran Covid 19 aşısı olan bireyler nezdinde yüzde 57. Aşı olan kişiler nezdinde Turkovac aşısının tercih edilme oranı toplamda da olduğu gibi yüzde 26. Bugüne kadar aşı olmamış bireylerin de yüzde 27'si aşı olmaları gerektiği durumda Turkovac'ı tercih edeceğini belirtiyor. Bu kitle nezdinde Biontech'in tercih edilme oranı sadece yüzde 17.

Araştırmaya göre bu kış grip aşısı olmayacağını ifade eden kişilerin yüzde 38'i salgından dolayı yeterince korunduğunu, yüzde 18'i de salgından dolayı evden çıkmadığını bu yüzden grip olmayacağını düşündüğünü belirtiyor. Covid 19 aşısı olduğu için grip aşısı ile bu aşının farklı bir etkileşimi olacağı konusunda endişeli olduklarından grip aşısı yaptırmayı düşünmeyenlerin de oranı yüzde 36.

GRİP AŞISI OLMAYI DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE 34

Kış aylarının gelmesi ile bireylerin sadece yüzde 34'ü grip aşısı olmayı düşünüyor. yüzde 44'ü ise grip aşısı olmayı düşünmüyor. Aşı olmamış kişilerde bu oran yüzde 63'e yükseliyor.

-İHA-

Her 10 kişiden 4'ü Turkovac aşışını yaptırmak istiyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her 10 kişiden 4'ü Turkovac aşışını yaptırmak istiyor - Son Dakika


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