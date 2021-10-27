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HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR - Son Dakika

HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR

27.10.2021 08:03

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Güney Mahallesi'nde restoran ve kafe işletmeciliği yapan Kadir Sağlam (63), her akşam restoranına gelen 4 tilkiyi ekmekle besliyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Güney Mahallesi'nde restoran ve kafe işletmeciliği yapan Kadir Sağlam (63), her akşam restoranına gelen 4 tilkiyi ekmekle besliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Güney Mahallesi Oyukbaşı mevkiinde restoran ve kafe işletmeciliği yapan Kadir Sağlam, restoranın bahçesinde beslediği 85 tavuğundan bazıları belli aralıklarla aç kalan tilkiler tarafından öldürüldü. Akşam saatlerinde tilkilerin restorana geldiğini fark eden Sağlam, onları doyurmaya başladı. Her akşam aynı saatlerde restorana gelip Sağlam'ın attığı ekmekleri yiyen tilkiler Sağlam'ın tavuklarına saldırmayı da bıraktı. Bir süredir tilkilerin her akşam aynı saatte restorana geldiklerini belirten Kadir Sağlam, onlar kendileri doyduktan sonra yavrularına da ekmek taşıdığını söyledi.

'ARAMIZDA BİR BAĞ OLUŞTURDUK'

Tilkileri besleyerek aralarında bir bağ kurduklarını anlatan Sağlam, geldikleri süre boyunca tilkileri doyurmaya devam edeceğini belirterek, Restoranımız mevki olarak doğa ile iç içe olduğu için ormanlık alanda bulunan canlılarla diyalog içerisindeyiz. Müşterilerimizin dikkatini çekmek ve aynı zamanda yumurtalarından faydalanmak amacıyla beslediğimiz 85 tane tavuğumuzu belirli aralıklarla tilkilerin saldırısı sonucu kaybettik. Daha sonra sürekli restoranımızın etrafında görmeye başladığımız 4 adet tilkiye yiyecek vererek aramızda bir bağ oluşturduk. Özellikle akşam saatlerinde ziyaret eden tilkileri onlar için hazırladığımız yiyeceklerle beslemeye başladık. Bunu gören müşterilerimizden olumlu tepkiler almak bizi mutlu ediyor. Onlar bizi ziyaret ettiği müddetçe biz de onları beslemeyi sürdüreceğiz dedi.

HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR
HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR
HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR
HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR

Kadir Sağlam, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: HER AKŞAM RESTORANINA GELEN TİLKİLERİ BESLİYOR - Son Dakika
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