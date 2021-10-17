Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Manavgat Şelalesi'nde ilginç olay! Erkek arkadaşıyla tartışan kadın aşağı atladı, sevgilisi de onu takip etti

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu