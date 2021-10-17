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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17.10.2021 16:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Umut Özgün Ergün, İsmail Binbir, Sibel KoçElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 17, Pulliam 11, Nisa Yalçın 4, Razheva 11, Brych 6, Melike Yalçınkaya 6, Esma Çelen Türk 2, Nur Nihan DabakoğluHatayspor: Wiley 22, Gorını 13, Büşra Akbaş...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Umut Özgün Ergün, İsmail Binbir, Sibel Koç

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 17, Pulliam 11, Nisa Yalçın 4, Razheva 11, Brych 6, Melike Yalçınkaya 6, Esma Çelen Türk 2, Nur Nihan Dabakoğlu

Hatayspor: Wiley 22, Gorını 13, Büşra Akbaş 9, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ötken 19, Brown 17, Elif Emirtekin 7, Melis Dilara Lafatan 3, Gökçe Doğan 7, Simge Şeker, İdal Yavuz

1. Periyot: 8-35

Devre: 23-54

3. Periyot: 47-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Hatayspor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 103-61 yendi.

Melike Yalçınkaya, Çimentaş, Türk, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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