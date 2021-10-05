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Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu - Son Dakika

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

05.10.2021 09:51

ize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü.

ize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü. Ev sahibi şahıs, zarar gören ve bir kolonu heyelanda yıkılan evinin kalan bölümünün de yıkılmaması için demir çubuklar ve odun parçaları ile evine destek yapması dikkat çekti.

Rize'de son yaşanan yağışlarda Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda 60 yaşındaki Eyüp Suiçmez'e ait ev zarar görürken, evin oturma salonu toprakla doldu. Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda yaşanan heyelanın ardından yapılan taş duvar da meydana gelen heyelanda zarar görerek yıkıldı.

Yağışların şiddetlendiği esnada evden çıkarak ailesinin yanına gittiğini, olay esnasında evde olmadığını belirten Eyüp Suiçmez, yaptığı açıklamada "Yağmur şiddetini arttırdıktan sonra evi terk ederek ailemin yanına gittim. Sabah ilçe merkezine gitmeden önce eve geldiğimde evin duvarının yıkıldığını, oturma salonunun toprakla dolduğunu gördüm. Son yıllarda her tarafta afetler oluyor. Allah'tan gelen bir durum. Geçen yıl yine aynı yerde olan heyelan sonrasında afetten korunmak için taş duvar yapılmıştı ancak bu sefer daha şiddetli olunca duvarda dayanamadı" dedi.

Öte yandan Suiçmez'in zarar gören ve bir kolonu heyelanda yıkılan evinin kalan bölümünün yıkılmaması için demir çubuklar ve odun parçaları ile evine destek yapması dikkat çekti.

-İHA-

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

Toprak Kayması, Çayeli, Eyüp, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu - Son Dakika


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