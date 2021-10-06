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Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu - Son Dakika

Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

06.10.2021 22:42

Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu Arkadaş önerisiyle seyyar firmaya yöneldi aracında 20 bin liralık hasar oluştu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir vatandaş hidrojen temizliği için aracını verdiği firma yetkilisinin yanlış işlem yaptığını iddia...

Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

Arkadaş önerisiyle seyyar firmaya yöneldi aracında 20 bin liralık hasar oluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir vatandaş hidrojen temizliği için aracını verdiği firma yetkilisinin yanlış işlem yaptığını iddia ederek, aracında 15 bin ila 20 bin liralık hasar oluştuğunu iddia etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde otomobiline hidrojen temizliği yapmak isteyen Gökhan Yılmaz, iddiaya göre arkadaş önerisiyle gittiği seyyar firma yetkilisine yaptırdığı işlem sonrasında aracında 15 bin ile 20 bin lira arasında hasar meydana geldi. Tekirdağ'da bir seyyar firma ile görüştüğünü ve araca hidrojen temizliği yapılmasını istediğini söyleyen Gökhan Yılmaz, firma sahibinin yanlış işlem yapmasından dolayı aracında 15 ila 20 bin liralık hasar oluştuğunu söyledi. Yılmaz, "18 Eylül tarihinde aracımı seyyar bir mobil bayiye verdim arkadaş önerisiyle. Kendisini bize emekli astsubay olarak tanıttı. Araca bakım yaptı. Bakım yaparken 5 bin devire kadar zorladı. Sonrasında araçtan sesler gelmeye başladı. Motorda hasar meydana gelmiş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira masraf çıktı. Sonrasında bizden rapor istedi, bilirkişi raporu. Süreç başladı şimdi. Ben ilgili yerlere şikayetlerimde bulundum. Kimse sorumluluk almadı. Bir arkadaş referans olmuştu buna. 5 bin devir zorlayınca o firma sahibi arkadaş motorda ciddi hasar oluştu" dedi. Öte yandan araç tamircisi Cem Çağlar da araçta yapılan tespitlerde yatak boşaltma arızası olduğundan dolayı ciddi bir hasar oluştuğunu ifade ederek, "Hidrojen temizliği esnasında yatak boşaltma yapmış. O arkadaşlar kendileri ile alakaları olmadığını söylemiş. Şu an yatak boşalttığı için araçta ciddi bir ses var. Tespitlerimizi yaptık, aracı tamir etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu
Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu
Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu
Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

Gökhan Yılmaz, Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hidrojen temizliği yapmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu - Son Dakika
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