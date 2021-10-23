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Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi yıllık 4 milyon lira ciro hedefinde - Son Dakika

Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi yıllık 4 milyon lira ciro hedefinde

23.10.2021 11:32
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi yıllık 4 milyon lira ciro hedefinde

Hatay'da 4 yıl önce başladıkları hijyen malzemeleri üretimini sürdüren Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl 4 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Hatay'da 4 yıl önce başladıkları hijyen malzemeleri üretimini sürdüren Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl 4 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Lise yönetimi ve öğretmenlerin gayretleriyle atölyeye dönüştürülen 70 metrekarelik bodrum katında öğrenciler tarafından "Benli" markasıyla geçen yıl üretilen 23 çeşit hijyen malzemesinin kamu kurum ve kuruluşlarına satışından 3 milyon 391 bin lira gelir elde edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla temizlik malzemesi yapımına hız veren meslek lisesinde, geçen yıl kolonyadan oda parfümüne, dezenfektandan yağ çözücüye 900 ton ürün elde edildi.

Atölyede haftanın 5 günü devam eden üretim faaliyetlerine 90 öğrenci katılıyor. Öğrenciler çalışma durumlarına göre ayda 500 ila 1000 lira arasında kazanabiliyor.

Öğrenciler, bu yıl 1000 ton temizlik malzemesi üreterek 4 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine, liseden mezun olan öğrencilerin özellikle kimya alanındaki fabrikalarda istihdam edildiğini söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında üretime ara vermeden devam ettiklerini anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl 900 tonluk hijyen malzemesi üreterek Türkiye'deki meslek liseleri arasında 23. sırada yer aldık. Bu yılki hedefimiz ilk 10'da yer almak. Okulumuzda ürettiğimiz temizlik ürünlerimizle Türkiye'nin farklı illerindeki okullar ve kamu kurumlarının hijyen malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimizin bir kısmı üniversite eğitimlerine devam ederken yüzde 50'si de Hatay bölgesindeki zeytinyağı ve gübre fabrikaları ile eczanelerde çalışma hayatını sürdürmekte."

-"Okulda hem para kazanıyor hem de geleceğimize hazırlık yapıyoruz"

Kimya teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Rıdvan Zorlu, okuldaki uygulamalı eğitimler sayesinde tam donanım kazandıklarını ve bunun iş hayatında kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Zorlu, "Okulda hijyen malzemesinin nasıl yapıldığının tüm inceliklerini öğreniyoruz. Haftanın 5 günü üretim aşamasında görev alıyorum ve ayda bin lira ücret alıyorum. Hem aileme katkı sağlıyor hem de kendi ihtiyaçlarımı rahatlıkla karşılıyorum." dedi.

Kimya teknolojisi 11. sınıf öğrencisi Fatma Barış da "Okulda hem para kazanıyor hem de geleceğimize hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

Atölyelerinde farklı hijyen malzemelerinin tüm üretim aşamalarında görev aldığını anlatan Barış, okulunun kendisine meslek hayatında kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Öğrencilerden Nahide Sürmeli ise meslek lisesine ön yargılarıyla geldiğini ancak aldığı uygulamalı eğitimler sayesinde olumsuz düşüncelerden kurtulduğunu vurguladı.

Sürmeli, okul hayatı boyunca para kazandıklarını ve ilerde bu branşta rahatlıkla iş bulacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, Ahmet Benli, Şehit, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi yıllık 4 milyon lira ciro hedefinde - Son Dakika


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