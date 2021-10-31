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Hindistan, 2011'de sipariş verdiği 4 destroyerden ilkini kasımda hizmete alacak - Son Dakika

Hindistan, 2011'de sipariş verdiği 4 destroyerden ilkini kasımda hizmete alacak

31.10.2021 22:59
Hindistan, 2011'de sipariş verdiği 4 destroyerden ilkini kasımda hizmete alacak

Hindistan donanması, 3 yılı aşkın gecikmenin ardından perşembe günü teslim aldığı INS Visakhapatnam destroyerini kasımda hizmete sokacak.

Hindistan donanması, 3 yılı aşkın gecikmenin ardından perşembe günü teslim aldığı INS Visakhapatnam destroyerini kasımda hizmete sokacak.

Times of India haber sitesinde yer alan "Hindistan yeni destroyerini alırken, Çin ile arayı açmaya devam ediyor" başlıklı habere göre Hindistan, 2011'de imzalanan 4 destroyer alma anlaşmasının normal süresinden 3 yıl gecikmeli olarak ilk gemiyi teslim aldı.

Perşembe günü donanmaya teslim edilen gemi, kasımda hizmete girecek ve INS Visakhapatnam adını alacak.

Birkaç yıl içinde teslimi tamamlanacak 4 gemide, BrahMos seyir füzesi, hava araçlarına karşı kullanılan İsrail'in yeni nesil Barak füze sistemi gibi bazı silahlar da yer alacak.

Hindistan'ın maliyeti 470 milyon doları bulacak 4 destroyeri envanterine katmak için çalıştığı belirtilen haberde, bu sırada Çin'in ise "büyük ulus sembolü" olarak 10 savaş gemisini envantere katma projesinin sürdürdüğü belirtildi.

Hindistan, savaş gemisi sayısını 175'e çıkaracak

Hindistan'ın ise biri gelecek yıl hizmete girecek iki uçak gemisi bulduğuna işaret edilen haberde, Denizcilik Bakanı Sarbananda Sonowal ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Karambir Singh'in bugün inşası süren uçak gemisi INS Vikrant'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Habere göre Hindistan hükümetinin 2003 yılında siparişini verdiği geminin ağustos 2022'de hizmete girmesi ve gemiden uçuş denemelerinin ise 2023 ortasında sona ermesi bekleniyor.

Donanmanın 2015'te verdiği bir diğer uçak gemisi teklifi ise henüz hükümetten onay alamadı.

Hindistan donanması 170 savaş gemisini 2027'de 175'e çıkarmayı amaçlarken bölgenin diğer gücü Çin'in ise halihazırda 350 savaş gemisi ve denizaltısı bulunuyor.

Bu sayılarla ABD'den bile fazla deniz aracına sahip Çin, teknolojik olarak ise ABD'nin gerisinde yer alıyor.

"Çin ve Pakistan'ın hırsları, Hint kuvvetlerinin tetikte kalmasını gerektiriyor"

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, Hint ordusunun denizlerde ve sınırlarda sürekli olarak alarm halinde olmasının sebebi olarak Çin ve Pakistan gibi komşuların "toprak hırsları"nı gösterdi.

Rawat, All India Radio'da verdiği bir mülakatta, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Patel'in Çin ile Hindistan arasında bağımsız bir Tibet'in gerekliliği fikrini hatırlattı.

Orduya önem verilmediğinde dış güçlerin saldırılarının arttığına işaret eden Rawat, bu nedenle Çin'le 1962'de gerilim yaşandığını ancak bu tarihten sonra ordunun geliştiğini söyledi.

Bu durumun Çin ve Hindistan'ın sınırlarında barış ve sükuneti artırıcı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olacağını söyleyen Rawat, "Çin ve Pakistan'ın toprak hırsları, Hindistan silahlı kuvvetlerinin tetikte kalmasını ve tartışmalı sınırlar ve kıyı bölgelerinde yıl boyunca konuşlanmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Savaş Gemisi, Savaş, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, 2011'de sipariş verdiği 4 destroyerden ilkini kasımda hizmete alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan, 2011'de sipariş verdiği 4 destroyerden ilkini kasımda hizmete alacak - Son Dakika
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