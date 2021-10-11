Hindistan'da bir köye "sevgi ve toplumsal uyuma örnek olması" amacıyla cami inşa ediliyor - Son Dakika

YENİ Hindistan'da bir köyde Sihler ve Hindular, ülkede yükselen dini kutuplaşmanın önüne geçilmesine örnek olması amacıyla köyde yaşayan 5 Müslüman aile için cami inşa ediyor.

Başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Pencap eyaletinde bulunan Bhaloor köyünde, toplumsal uyum mirasını daha da ileriye taşımak için bölgedeki Sihler ve Hindular, nesillerdir burada yaşayan 5 Müslüman aileye bir cami inşa etmek için bir araya geldi.

Köyün yetkilisi Sardar Pala Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütün köy, yani hepimiz, bir şekilde bunun gerçekleşmesine yardımcı olduk. Bölünmeden önce burada bir cami vardı. Bugün Bhaloor'da Sih'ler için 7, Hindular için 2 ibadethane var. Bu yüzden hepimiz Müslüman kardeşlerimizin de kendi ibadet yerlerine sahip olmasının gecikmiş olduğunu hissettik." dedi.

Bhaloor'daki caminin inşasına haziran ayında başlandığını belirten Singh, "En güzeli de Bhaloor'dan ayrılıp yurt dışına yerleşen Sih cemaat üyelerimiz bile cami için bize para gönderdiler. Bittiğini görmek için can atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Singh, Bhaloor'un ve onun yaşam biçiminin tüm Hindistan için "bir sevgi ve toplumsal uyum dersi" olmasını istediğini dile getirdi.

Herkesin bir arada huzur içinde yaşayacağı bir alan yaratma çabalarının, herkes tarafından takdirle karşılandığını aktaran Singh, "Bu cami, hepimiz için en iyisini istediğimizi göstermemizin bir başka yolu. Bu, her yerde ve herkese yararı dokunabilecek bir derstir." açıklamasında bulundu.

Bhaloor'da kalan birkaç Müslümandan biri olan Anwar Khan, köyün, Hindistan'ın azınlıklara, özellikle de Müslümanlara karşı giderek daha hoşgörüsüz olarak görülen bir ülkeye dönüşmesine direnmeye devam eden bir yer olduğunu söyledi.

Khan, "Hayatım boyunca burada yaşadım ve inancımdan dolayı hiçbir sorunla karşılaşmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Herkesin cami inşa edilmesi fikri için her şeyi yaptığını kaydeden Khan, "Bu cami, Bhaloor'da sahip olduğumuz kardeşliği, topluluk ruhunu ve uyumu gösterecek. Herkes farklı şekillerde katkıda bulundu ve bunu görmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

???Pencap'taki Müslüman dini lider Maulana Mohammad Usman Rehmani Ludhianvi de Kuzey eyaletinin bölgenin uzun ve zengin tarihi boyunca toplumsal uyumun beşiği olduğunu belirtti.

Ludhianvi, "Sihler, Hindular ve Müslümanlar arasındaki bu sevgi çağlar boyunca var olmuştur. Hindistan'daki mevcut koşullar göz önüne alındığında, komünalizmi yaymaya ve insanları bölmeye çalışanları caydırmak için bu tür örneklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." şeklinde konuştu.