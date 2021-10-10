Hindistan'da çöken evde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir evin kısmen çökmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde yer alan Kothapally köyünde 7 kişinin yaşadığı bir evde kısmi çökme meydana geldi. Evin bir duvarının çökmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ailenin diğer 2 üyesi ise hafif yaralarla kurtuldu. Polis yaptığı açıklamada, duvarın yıkılmasının nedeninin uzun süredir ihmal edilmesi olabileceğini söyledi. - YENİ DELHİ