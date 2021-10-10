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Hindistan'da çöken evde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hindistan'da çöken evde 5 kişi hayatını kaybetti

10.10.2021 23:02
Hindistan'da çöken evde 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir evin kısmen çökmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir evin kısmen çökmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde yer alan Kothapally köyünde 7 kişinin yaşadığı bir evde kısmi çökme meydana geldi. Evin bir duvarının çökmesi sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ailenin diğer 2 üyesi ise hafif yaralarla kurtuldu. Polis yaptığı açıklamada, duvarın yıkılmasının nedeninin uzun süredir ihmal edilmesi olabileceğini söyledi. - YENİ DELHİ

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da çöken evde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da çöken evde 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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