Hindistan'da köprünün altında sıkışan uçağın videosu viral oldu - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir köprünün altında sıkışan Air India hava yolu şirketinin uçağına ait görüntü sosyal medyada viral oldu.

BBC'de yer alan habere göre, hurdaya ayrıldığı için satılan uçak, taşındığı sırada köprüye sıkıştı.

Paylaşılan videoda kanatları sökülmüş uçağın yanından trafiğin aktığı görülüyor.

Videoyu paylaşan bir gazeteci, Air India'nın açıklamasını da paylaştı.

Açıklamada, hurdaya ayrılan uçağın satıldığı ve yeni sahiplerince başka yere nakledildiği belirtilirken, şirketin uçakla artık hiçbir bağlantısının olmadığı kaydedildi.

Video, Twitter ve YouTube'da binlerce kez izlendi.

Aralık 2019'da da Batı Bengal eyaletinde terk edilmiş bir Air India uçağının köprünün altında sıkışıp kaldığı bildirilmişti.