Hindistan'dan Çin'in kabul ettiği yeni sınır yasasına tepki - Son Dakika

YENİ Hindistan, Çin'in kabul ettiği yeni Kara Sınırları Yasası'na tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arindam Bagchi, Çin'de kabul edilen yeni yasaya ilişkin, Pekin yönetiminin iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde durumu tek taraflı olarak değiştirebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Hindistan ve Çin'in daha önce aralarındaki sınır anlaşmazlığının adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması konusunda anlaştığını belirten Bagchi, yasanın bu düzenlemeleri etkilememesini ümit ettiğini dile getirdi.

Sözcü Bagchi, yeni yasanın, sınır bölgelerinde barış ve huzuru tehdit etmemesini umduğunu ifade etti.

Çin'in kabul ettiği yeni sınır yasası

Çin'de 24 Ekim'de sınırları yasa dışı yollardan geçenlere karşı silah kullanımına izin veren yasa kabul edilmişti. Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin onayladığı yeni sınır güvenliği yasasının 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kara Sınırları Yasası, kolluk kuvvetlerinin, can veya mal güvenliğini tehlikeye atabilecek saldırıda veya başka şiddet içeren hareketlerde bulunan sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara karşı silah kullanmasına izin verirken, sınır boyunca her türlü insansız ve microlight hava aracının kullanımını yasaklıyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.