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Hindistan'ın Tripura eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle tansiyon yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın Tripura eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle tansiyon yükseldi

29.10.2021 19:05
Hindistan'ın Tripura eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle tansiyon yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinde "radikal Hindutva çeteleri"nce Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edilmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinde "radikal Hindutva çeteleri"nce Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edilmesinin ardından bölgede gerilim yükseldi.

Hinduları hedef alan şiddet olaylarının yaşandığı Bangladeş'teki gerilim, bu ülke sınırındaki Hint eyaleti Tripura'ya sıçradı.

Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edildiği Tripura'da saldırıların yapıldığı bölgeye polis ve paramilis birlikler konuşlandırılırken 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Müslüman liderler, Hindu milliyetçisi Vishwa Hindu Parishad (Dünya Hindu Konseyi-VHP) örgütünün 26 Ekim Salı günü düzenlediği gösterinin ardından Müslümanlara ait cami, ev ve dükkanların tahrip edildiğini belirtti.

Panisagar kasabasında görevli İmam Muhammed Selam, yüzlerce VHP üyesinin İslam karşıtı sloganlarla bir camiye saldırdığını ve Müslümanlara ait çok sayıda mülke zarar verdiğini kaydetti.

VHP sözcüsü Vinod Bansal ise saldırılara örgüt mensuplarının katıldığı iddialarını reddederken, "Biz kimseye saldırmadık. Biz Bangladeş'teki Hindulara yönelik saldırıları protesto ediyorduk." dedi.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Tripura eyaleti milletvekili Vinod Sonkar, hükümetin bölgedeki şiddet olaylarını araştırmak için komite kurduğunu duyurdu.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandh, saldırıları kınadı ve hükümeti olaylara gereken ilgiyi göstermemekle eleştirdi.

Bangladeş'te Hindu tapınaklarına yönelik saldırılar

Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla'da bulunan geçici Hindu tapınağında Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından 13 Ekim'de bazı bölgelerde şiddet olayları patlak vermişti.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki Müslümanlar yüzlerce Hindu tapınağına ve evine saldırırken, polisle girdikleri çatışmalarda en az 5 kişi ölmüş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Rangpur'da bir Hindu genç, Facebook üzerinden İslam'ın kutsal mekanı Kabe'yi küçük düşürücü paylaşımı sonrası toplumsal şiddeti tetiklediği gerekçesiyle 19 Ekim'de tutuklanmıştı.

Öte yandan, 21 Ekim'de, Comilla'daki Hindu tapınağına Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirken görüntülenen İkbal Hüseyin isimli Müslüman yakalanmış, 23 Ekim'de ise Hinduları hedef alan şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Bangladeş, Hindu, India, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Tripura eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle tansiyon yükseldi - Son Dakika


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