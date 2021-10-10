Hindistan ve Bangladeş'te Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Hindistan ve Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Hindistan'da Kovid-19 etkisini göstermeye devam ederken, salgın nedeniyle mental sağlık konusundaki krizin derinleşebileceği bildirildi.

Güncel Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) araştırmasına göre, Hindistan'daki gençlerin sadece yüzde 41'i mental sağlık sorunlarına karşı destek almanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

Söz konusu araştırmanın yapıldığı 21 ülkede ortalamanın yüzde 83 olduğu tespit edildi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Mansukh Mandaviya ve bir grup uzman tarafından 5 Ekim'de yayımlanan rapor, Hindistan'daki çocuk ve gençlerin salgının zihinsel etkilerini yıllarca hissedebileceklerini ortaya koydu.

Hindistan'daki uzmanlar, Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamada, salgın nedeniyle aile üyelerini ve yakın arkadaşlarını kaybetmenin, geçim sıkıntısı veya korkusu yaşamanın ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyardı.

Ruh sağlığı konusunda destek almanın tabu olarak görüldüğü ülkede, vatandaşların profesyonel destek almaya yanaşmadığı ifade edildi.

Son 24 saatte 3 bin 17 vakanın görüldüğü Hindistan'da salgının başından bu yana 33 milyon 955 bin 292 vaka görüldü ve 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 450 bin 648'e ulaştı.

Bangladeş'te sınırlı sayıda antikor testi

Bangladeş'in Kovid-19 antikor testlerini sınırla sayıda tutmaya devam edeceği bildirildi.

Kan testiyle 10 ila 30 dakika arasında elde edilen antikor testlerinin sadece araştırma amacıyla ve sınırlı sayıda yapılmaya devam edileceği aktarıldı.

AA muhabirine konuşan uzmanlar, antikor testi kısıtlamasını sorgularken, aşı olan kişilerin antikor geliştirip geliştirmediğini bilmeleri için test yapılmasına izin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kovid-19 antikor testi ocak ayı sonlarında onaylanmasına rağmen, testlerin sadece kamu ve özel kurumlardaki araştırmalar için kullanılacağı bildirilmişti.

Bangladeşte, 481 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 562 bin 359'a yükseldi.

Virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 27 bin 688'e çıktı.