Hindistan yerli üretim ilk güdümlü uzun menzilli bomba denemesini yaptı - Son Dakika

Hindistan, ürettiği ilk uzun menzilli bomba denemesini yaptığını duyurdu.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen 100 kilometre menzilli lazer güdümlü bomba, Odisha eyaletinin doğu kıyılarına ateşlendi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Sukhoi-30 tipi savaş uçağından yapılan uzun menzilli bomba denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Lazer güdümlü bombanın bir ton ağırlığında savaş başlığı taşıma kapasitesinin bulunduğu belirtiliyor.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, bombanın başarılı şekilde test edilmesinin Hindistan Silahlı Kuvvetleri için bir güç çarpanı olacağını kaydetti.

Hindistan, dün de 5 bin kilometre menzile sahip "Agni-5" isimli füzenin testinin başarılı şekilde gerçekleştiği duyurmuştu.

Balistik füze Agni-5'in Çin'in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.