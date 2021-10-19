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Hırsızlar telefon kablolarına dadandı - Son Dakika

Hırsızlar telefon kablolarına dadandı

19.10.2021 23:33
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Erfelek ilçesinde köylere dadanan hırsızlar bölgenin telefon altyapısını çaldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Erfelek ilçesinde köylere dadanan hırsızlar bölgenin telefon altyapısını çaldı. Arsız hırsızlar odun motoruyla direkleri kesiyor, av tüfeğiyle telleri kurşunlayıp, telefon kablolarını çalıyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, Erfelek ilçesine bağlı Orman Tepe mevkisinden, Hürremşah mevkisine kadar 10 kilometre boyunca telefon direklerinin kesik olduğu belirtiliyor. Hırsızlar telefon direklerini odun motorla kesip yere yığarak telleri çalıyor. Zaman zaman da kablolara kurşun atarak kopardıkları görülüyor. Hırsızların alt yapısını çaldığı Hürremşah, Himmetoğlu, Ormantepe, Sazlı, Akbaş, Göller, Çayır, Tepealtı, Altunyayla, Türkmen, Çakıldak, Boyalıca, Tokuşlar köylüleri konuya bir an önce el atılmasını istiyor.

Yaşananları ve çözüm önerisini anlatan Hürremşah Köyü Muhtarı Erdal Öztürk, "7 senedir muhtarlık yapıyorum. Kabloları çalıyorlar direkler yerlerde. Çoğu direk kesik. Bu hırsızlar gelip kesmişler. Daha sonra da kabloları toplamaya başlamışlar. Hatta bir keresinde derede bir sürü kablo atıkları bulmuştuk. Arızaya gelen arkadaşlar kablolara kurşun atıldığını kopuklar olduğunu söylediler. Av tüfeğiyle atmış düşürüp toplamışlar. Çünkü hep dağdan ormandan geliyor. Direklerin yüzde 90'ı gözükmüyor bunu fırsat biliyorlar" dedi. - SİNOP

Hırsızlar telefon kablolarına dadandı
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı
Hırsızlar telefon kablolarına dadandı

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar telefon kablolarına dadandı - Son Dakika


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