Hırsızların çaldığı kablo ve inşaat malzemelerini satın alan hurdacılar yakayı ele verdi - Son Dakika

Erzurum'da musluk, batarya, inşaat malzemeleri, ikametlere ait su sayaçları ve Telekom'a ait yeraltı kabloları çalan hırsızların çaldıkları malzemeleri satın alan hurdacılar Erzurum polisinden kaçamadı.

Erzurum genelinde meydana gelen açıktan hırsızlık ve kablo hırsızlığı olaylarında çalınan malzemelerin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince derinlemesine yapılan araştırmalarda Dadaşkent OSB Sanayi Hurdacılar Sitesinde bulunan işyerlerine satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Hurdacılar Sitesinde bulunan çok sayıda işyerine eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen musluk, batarya, inşaat malzemeleri, ikametlere ait su sayaçlarının yanı sıra Telekom'a ait yeraltı kabloları, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan şüpheliler hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ERZURUM