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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

14.10.2021 15:16
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyaları çaldıkları iddia edilen 4 kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler, M.U, N.D, G.T. ile A.B, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaçarken attıkları yerlerde yapılan aramada, 80 bin lira değerindeki çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.U, N.D. ile G.T. tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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