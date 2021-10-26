Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar gelince yakalandı - Son Dakika

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Bakırköy'de çeşitli mağazalardan giysi çalan bir kişi, daha önce hırsızlık yaptığı iş yerine tekrar gelince yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-23 Ekim tarihleri arasında ilçedeki bir giyim mağazasının iki farklı şubesinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı üzerine kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Eşkali belirlenen zanlının hırsızlık için tekrar aynı mağazalara gelebileceği ihtimali üzerine belirlenen iş yerlerini takibe alan polis, daha önceki hırsızlık olaylarında giydiği kıyafetlerle yeniden mağazaya gelen bir kişiyi izlemeye başladı.

Çantasında bir deri mont ve kıyafet alarmını kesmede kullanılan pense ele geçirilen C.T. (33) gözaltına alındı.

Montu çaldığını itiraf eden C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, C.T'nin mağazada hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.