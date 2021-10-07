Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Ankara'ya hırsızlık yapmak için Kırıkkale ilinden geldiği tespit edilen 3 hırsız çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir binaya giren 3 kadının şüpheli hareketlerinden rahatsız olan çevre sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlık yapmak için Kırıkkale'den geldiği tespit edilen 3 şahıs, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından binadan çıkar çıkmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan G.Ö, E.G ve F.G isimli hırsızlardan G.Ö ve E.G'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, F.G. isimli şahsın da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan 3 kadın hırsızın aynı dosyadan 55 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA