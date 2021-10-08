Hırvatistan'da Torosların son göçerlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Hırvatistan'ın Vinkovci kentinde fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş'ün "Yörüklerin İzinde" isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Zagreb Folklor Festivali, Travno Kültür Merkezi, Vinkovci Foto Kulübü, Meraja Sanat Galerisi iş birliğinde ve Hırvatistan Kültür Bakanlığı ile Zagreb Belediyesi'nin destekleriyle açılan sergide Torosların son konar göçerleri olan Sarıkeçililerin hayatı anlatılıyor.

Sergide Yörüklerin Mersin'den Konya ile Karaman'a ve tersine yaptıkları yolculuklarının konu edildiği 37 fotoğraf bulunuyor.

Sergi üç hafta boyunca ziyaret edilebilecek.