Hisarcık'ta hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde maden sahasında özel bir şirkete hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Emet Bor İşletmesine bağlı Hisarcık açık maden sahasında hafriyat işi yapan özel bir şirkete ait

Zülküf Akarsu (43) yönetimindeki 06 BEJ 299 plakalı hafriyat yüklü kamyon rampa çıktığı esnada kayarak devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü Zülküf Akarsu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zülküf Akarsu hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA