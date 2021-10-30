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HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ - Son Dakika

HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ

30.10.2021 11:17

ERZURUM'da yaşları 13 ila 19 arasında değişen pilotların kullandığı, hızları 200 kilometreye ulaşan dronların yarışı, izleyenleri heyecanlandırdı.

ERZURUM'da yaşları 13 ila 19 arasında değişen pilotların kullandığı, hızları 200 kilometreye ulaşan dronların yarışı, izleyenleri heyecanlandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından düzenlenen bilim festivali dron yarışıyla sona erdi. Üniversitesinin spor salonundaki yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden pilotlar katıldı. Kentte ilk kez organize edilen yarışmaya ilgi yoğun oldu. Çocuklarıyla birlikte salona gelenler, güvenlik sebebiyle çekilen filenin ardından dronların salonda uçuşunu izledi. Türkiye 3'üncüsü olan Baru Erilkum (13), Eren Çolak (17), Emir Uyanık (18), Ömer Ege (19), Samet Elmacı (19) ve Muhammet Furkan Mumay (19) kendi yaptıkları dronlarla yarışmada mücadele etti.

Yarışlar, Baru Erilkum'un dronuyla kaldırdığı Türk Bayrağı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Salonda son hazırlıklarını yapan pilotlar, ardından oluşturulan pistte zamana karşı yarıştı. Hızları zaman zaman 200 kilometreye ulaşan dronları takip etmek isteyenler zorlandı. Oğluyla birlikte yarışı izlemeye gelen Fatma Aydın, dronları video çekmek istediğini ancak hızları sebebiyle bunu başaramadığını söyledi.

Dronları Formula 1 araçlarına benzeten İstanbul'dan gelen pilotlardan Ömer Ege (18), yarışmaya kendi ürettikleri cihazlarla katıldıklarını belirterek, Bu cihazlar çok hızlı. Bildiğimiz görüntü alan dronlar gibi yavaş değil, biz bunları Formula 1 arabası olarak görüyoruz dedi.

Manisa'dan katılan Emir Uyanık ise 200 kilometre hıza ulaşan dronlarla adrenalin dolu bir yarış yaşandığını söyledi.

'BUNLAR YARIŞ ARABALARI GİBİ, ÖZEL YETENEK GEREKTİRİYOR'

Erzurum'da ilk defa dron yarışları organize edildiğini vurgulayan ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet İlker Akbaba ise 3 gün süren bilim festivalinin dron yarışıyla sona erdiğini söyledi. Dronların genelde sadece görüntü kaydeden insansız hava araçları olarak bilindiğini kaydeden Akbaba, Bunlar yarış arabaları gibi. Özel yetenek gerektiriyor diye konuştu.

HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ
HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ

Erzurum Teknik Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIZLARI 200 KİLOMETREYE ULAŞAN DRONLARIN YARIŞI NEFES KESTİ - Son Dakika
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