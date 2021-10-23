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Hollanda'da bir psikolog 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" verdiğini itiraf etti - Son Dakika

Hollanda'da bir psikolog 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" verdiğini itiraf etti

23.10.2021 19:06
Hollanda'da bir psikolog 100'den fazla hastasına

Hollanda'nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti.

Hollanda'nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti.

Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı.

Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.

Haberde, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.

Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hollanda, İntihar, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da bir psikolog 100'den fazla hastasına 'intihar ilacı' verdiğini itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da bir psikolog 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" verdiğini itiraf etti - Son Dakika
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