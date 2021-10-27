Üye Girişi
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti - Son Dakika

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

27.10.2021 18:28
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), son 24 saatte 7 bin 301 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıkladı.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), son 24 saatte 7 bin 301 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıkladı.

RIVM'in açıklamasında, ülke genelinde son 24 saatte belirlenen 7 bin 301 Kovid-19 vakasının, dünkü vaka sayısından 1526 fazla olduğu aktarıldı.

Günlük vaka sayılarının son haftalarda artışa geçtiği belirtilen açıklamada, bu sayının ayrıca 19 Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkede vaka sayılarındaki artışın yanı sıra hastanelerde 19 gündür artış gösteren doluluk oranının, bir önceki haftaya göre yüzde 32 arttığı bildirildi.

Günlük Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının bir önceki hafta ortalama 12 olduğu belirtilen açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının da 17 olduğu ifade edildi.

Bazı önlemler geri gelebilir

Hollanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında, salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralı dahil olmak üzere birçok tedbir 25 Eylül'den itibaren kaldırılmıştı.

Vaka sayısındaki yükselişin ardından bazı önlemlerin yeniden alınması gündeme geldi.

Hollanda'da hükümet, bu tedbirlere ilişkin 2 Kasım Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti 18:06 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi 16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Son Dakika Haberleri
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:50 Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok         
18:23
Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı         
17:50
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Diyanet'ten Diyanet'ten "alkollü içecek gideri" iddiasına yalanlama: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş         
17:28
Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak         
16:49
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 18:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement