Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti - Son Dakika

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), son 24 saatte 7 bin 301 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıkladı.

RIVM'in açıklamasında, ülke genelinde son 24 saatte belirlenen 7 bin 301 Kovid-19 vakasının, dünkü vaka sayısından 1526 fazla olduğu aktarıldı.

Günlük vaka sayılarının son haftalarda artışa geçtiği belirtilen açıklamada, bu sayının ayrıca 19 Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkede vaka sayılarındaki artışın yanı sıra hastanelerde 19 gündür artış gösteren doluluk oranının, bir önceki haftaya göre yüzde 32 arttığı bildirildi.

Günlük Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının bir önceki hafta ortalama 12 olduğu belirtilen açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısının da 17 olduğu ifade edildi.

Bazı önlemler geri gelebilir

Hollanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında, salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralı dahil olmak üzere birçok tedbir 25 Eylül'den itibaren kaldırılmıştı.

Vaka sayısındaki yükselişin ardından bazı önlemlerin yeniden alınması gündeme geldi.

Hollanda'da hükümet, bu tedbirlere ilişkin 2 Kasım Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.