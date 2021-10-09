Honda Accord yeniden Türkiye'de! - Son Dakika

Honda Türkiye'nin sedan ürün gamını genişletme hedefinin bir parçası olan Accord, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye yollarıyla buluştu.

2015 yılında yenilenen modelin makyajlı ve güncel versiyonu olarak gelen Honda Accord, ülkemizde 16 Ekim tarihinden itibaren Executive ve Executive+ donanım seçenekleri ve 540 bin TL'den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Accord'un Executive donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile satışa çıkacak. Yeni Accord; Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile yola çıkacak.

Markanın Civic'ten sonra en uzun ömürlü sedan modeli olarak bilinen Accord, 40 yıllık bir geçmişe sahip.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer & Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura

Honda Türkiye rekor peşinde

Lansman kapsamında İstanbul-Ayvalık-İstanbul rotasında inceleme fırsatı bulduğumuz Accord'un basın toplantısında 2021 yılı hedeflerini de paylaşan Honda Türkiye, 30 bin adetlik hedef ile kendi satış rekorunu kırmayı planlıyor.

Honda Accord Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, genişleyen ürün gamının yanı sıra marka yatırımları ile büyüme adımları da attıklarını belirtirken Türkiye pazarında daha da güçlenme hedeflerinin altını çizdi. Başkan Tsumura, "Daha önce bahsettiğim gibi 'Honda'yla Gelecek' mottosu bizim için çok önemli. Bu noktadan yola çıkarak satış ağımızı, iş süreçlerimizi ve tüm iletişim kanallarımızı geliştiriyoruz. Birincil amacımız ise tabii ki Honda dünyasında daha mutlu müşteriler yaratabilmek. Özellikle Covid-19 döneminde yüz yüze iletişimin zorluklarını yaşarken dijital çözümlere odaklandık. Dijitalleşme yatırımlarımız burada büyük bir role sahip oldu. Müşteri memnuniyeti için ayrıca ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord'un yeniden Türkiye'de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord'u üretmek için ise Ar-Ge ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı. Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz" dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda Türkiye'nin yeni yapılanmasından bahsetti. 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Kılıçer, "hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak" dedi. Yeni genel müdürlük binasında Honda Türkiye'nin Satış & Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetler, Honda Akademi, Motosiklet Gelişim Merkezi ve Lojistik birimleri ile hizmet vereceğini belirten Kılıçer, yeni ürün gamı ile pazarda daha güçlü bir yere sahip olacaklarını belirtti.

Zaman tanımayan Accord

Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan Honda Accord, daha uzun, geniş gövdesi ve alçak tavan çizgisi ile sportif bir görünüme sahip. Krom kanat şeklinde ön ızgara ile far tasarımı ve keskin havalandırma ızgaralarıyla karakteristik Honda yüzü yeni Accord nesline daha dinamik bir duruş kazandırıyor. Keskin tasarım çizgilerine sahip motor kaputu güçlü ve dinamik görünümü desteklerken; ince A sütunları sürücünün görüş açılarını iyileştiriyor.

Yandan bakıldığında göze çarpan geniş çamurluk kemerleri kadar omuz çizgisi boyunca uzanan karakteristik yan cephe çizgileri ve ışık oyunlarıyla hareket kazanan kapı panelleri de güçlü ve sportif görünümü destekliyor. Ön ve yan cephedeki dinamik ve modern tasarım yaklaşımı arka kısımda da devam ederek tasarımda bütünlük sağlıyor. Keskin tasarımlı bagaj kapağı sadece cesur bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda havanın sağlıklı bir şekilde gövdeden ayrılması açısından önemli bir aerodinamik işlevini de yerine getiriyor.

Accord'un gövdesi yaklaşık yüzde 15 oranında yüksek dayanımlı çelikten imal edilirken; bu modelde ilk kez yapısal yapıştırıcı tekniği kullanılıyor. Accord'un dış tasarımında parlak süsleme ve ışık borusu şeklindeki LED stop lambaları güçlü ve dinamik görünümü destekliyor. Model, standart LED gündüz farları (DRL), altı LED'li kısa farı, LED sinyalleri, LED stop lambaları, fren lambaları, plaka lambası ve merkezi üçüncü stop lambası dahil LED dış aydınlatma unsurları ile öne çıkıyor. 17 inç ve 18 inç olmak üzere iki farklı jant ebadıyla sunulan araçta ilk defa seri üretim bir otomobil modelinde gürültüyü 6dB azaltan özel jantlara yer veriyor.

Geniş iç mekan

Accord'un geniş gövdesi ve uzun aks mesafesi sonucunda geniş bir iç mekan elde edilirken; Honda'nın "Minimum makine, maksimum insan" tasarım felsefesinin de sonucu olarak geniş diz mesafesi, ferah bir iç mekan ve bagaj hacmi kullanıma sunuluyor. Yumuşak yüzeylere sahip yeni ön konsol 3 katmanlı tasarımı ile öne çıkarken; yanlara doğru kıvrılarak kapı panelleriyle bütünleşen mimari, güvenlik hissini artırıyor. Karakteristik Honda tasarım yaklaşımının bir parçası olarak Accord'daki tüm önemli sistemler ve kumandalar sürücünün kolayca erişebileceği bir yere konumlandırılıyor. En sık kullanılan sistemlerin kumandaları direksiyon simidine entegre edilirken; ultra ince 7 inç TFT sürücü ekranı, sağ taraftaki büyük hız göstergesi ile birlikte sürüşle ilgili birçok önemli bilgiyi okunaklı bir şekilde iletiyor. Soft-Touch vites kumandası da iç mekanın kalite algısını yükseltiyor.

Accord'un alçak mimarili ön konsolu, üç katmanlı gösterge paneli, dinamik tasarımlı spor direksiyon simidi, renkli TFT dijital sürücü ekranı ve 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı modern ve şık bir görünüm sunuyor. Alçak tasarlanan ince ön konsol ile dokunmatik ekran ferah bir görünüm sergilerken; Modelde sürücü ve ön yolcunun oturma pozisyonuna göre daha geride konumlandırılan ve daha ince forma sahip yeni A sütunları sayesinde panoramik bir yol görünümü sunuluyor. İki konum hafızalı ve sekiz yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğunun yanı sıra dört yönlü elektrikli ön yolcu koltuğu da sunuluyor.

Yeni orta konsolun ön kısmında akıllı telefonlar için bir saklama alanı bulunuyor. Ayrıca konsolun önünde aydınlatmalı bir şarj/veri USB bağlantı noktası ve konsolun içinde ise bir 12 voltluk bir elektrik prizi bulunuyor. Dolgulu konsol kapağı, sürücü ve ön yolcu için rahat bir kol dayama imkanı sunarken; vites konsolunun yanında kolaylıkla erişilebilecek bir noktada iki adet bardak tutucu, kol dayamanın altında da geniş bir eşya bölmesi bulunuyor. Accord, 570 litre ile geniş bagaj hacmi sunuyor. Tek parça arka koltuk sırtlığının katlanmasıyla bagaj hacmi artırılabilirken; halı kaplı ve astarlı bagaj sunuluyor.

Motor ve performans

Accord'un 1,5 litre VTEC Turbo motoru; 5500 d/d'de 190 PS güç ve 1600-5000 d/d aralığında 260 Nm tork üretiyor. Model, 164 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ve birleşik yakıt tüketimindeki 7,3 lt/100 km (WLTP) değerlerine sahip. Motorda kullanılan sodyum dolgulu egzoz supapları yakıt emisyonunu azaltıyor, yakıt verimliliğinin ve gücün artmasına yardımcı oluyor. Accord'da orta konsoldaki vites kolunun yanında bulunan yeşil bir ECO düğmesi standart olarak yer alırken; ECO modunu etkinleştirmek için düğmeye basıldığında, gaz kullanımı ve klima ayarları yakıt verimliliğini artırmak için değiştiriliyor. Diğer sürüş modu olan SPORT ise yine Accord'un orta konsolunda yer alan bir düğme ile etkileştiriliyor. SPORT modu seçildiğinde ise Accord daha çevik bir sürüş sunuyor.

4 silindirli VTEC Turbo motor ile kombine edilen Sürekli Değişken Şanzıman (CVT) gaz emirlerine anlık cevap vermesi ve yüksek verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor. CVT, düşük motor devrinde yüksek çekiş gücü sağlarken; yeniden tasarlanan CVT, daha canlı ilk hareket performansı için önceki nesle kıyasla yüzde 11 daha düşük bir orana sahip olmasıyla fark yaratıyor. Diğer CVT tasarımlarından daha canlı hızlanma tepkisi sunmak için Accord'da yeniden tasarlanan özel bir G tasarımı vites kullanılıyor. CVT şanzıman, üç farklı tam otomatik ileri modda kullanılabilirken; D (Drive) modu seçildiğinde yakıt verimliliği ile pürüzsüz bir sürüş ve gerektiğinde yüksek performans sunuluyor. S (Sport) modu daha performans odaklı sürüşler için daha fazla hızlanma ve gaz tepkisi için motor devrini yüksek tutarken; şanzımanın daha agresif çalışmasını ve aynı zamanda daha fazla motor freni sağlıyor. Yakıt verimliliğini optimize eden ve şanzımanı sürüş koşullarına uygun viteste tutan CVT sayesinde mükemmel performans ve akıcı bir sürüş sağlayan bir karakteristik elde ediliyor. Yeni Accord'da direksiyon simidine yerleştirilen vites değiştirme kulakçıkları yer alırken; bu sayede dinamik sürüşlerde sürücüye şanzıman üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlanıyor.

Accord'un ön ve arka süspansiyona sahip daha sert tek parça gövde yapısına dayanan 10'uncu nesil şasisi, gelişmiş ve dinamik performans sunuyor. Model, önde MacPherson ve arkada bağımsız süspansiyon sistemi ile sunulurken; salıncaklı ön süspansiyon çarpışma güvenliği için ek alan yaratılıyor. Ayrıca kompakt çok kollu arka süspansiyon sayesinde de arka koltuk yaşama alanı ve bagaj hacmi için alan kazanılıyor. Honda Accord'da ilk kez kullanılan Elektrik Kontrollü Direksiyon (EPS); temassız bir tork sensörü kullanarak sürücünün direksiyon eforunu ölçüyor ve ne kadar elektromotor desteği uygulanacağını belirleyerek yumuşak, doğal ve hassas direksiyon hissi sağlıyor.

Rüzgar sesi performansı

Accord'da uygulanan kapsamlı yalıtım çözümleri araç içindeki gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Titreşimi ve gürültü iletimi azaltılırken; uygulanan teknikler gövde yalıtımında yüzde 43'lük bir azalma sağlıyor. Ayrıca akustik ön cam, ilave bir halı bariyer tabakası, akustik kumaş gövde alt kaplamaları, ön ve arka akustik keçe çamurluk davlumbazları ve Aktif Gürültü Kontrolü (ANC) teknolojisi kullanılan yeni Accord'da yol ve rüzgar gürültüsü önemli ölçüde azalıyor. Tüm bu kapsamlı önlemler ve iyileştirmeler ile Accord, rüzgar sesi performansı ile dikkat çekiyor.

Konfor

Accord'un multimedya sisteminin kontrolünü sağlayan 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden ses sistemi, ekran ayarları ve diğer gelişmiş özelliklerin kullanımına imkan sağlanıyor. Sezgisel ve kullanımı basit sistem, kişiselleştirilebilir kısa yollara ve uygulamalara sahip olmasıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken; standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sunuyor. Her iki işletim sistemine de USB kablosu ve Accord'un USB veri bağlantı noktasını kullanılarak erişim sağlanabiliyor. Accord'da standart ses sisteminde 180 Watt gücünde sekiz adet hoparlör bulurken; ayrıca daha gelişmiş bir ses deneyimi için 452 Watt gücünde premium ses sistemi sunuluyor. Bir adet ön konsolda, bir adet orta kol dayamanın saklama bölmesinin içinde ve iki adet arka yolcuların kullanımı için orta konsolun arka kabin tarafından olmak üzere toplam dört USB bağlantı noktası yer alırken; kullanımı kolay ekranlı ses sistemi sayesinde Accord keyifli bir sürüş vaat ediyor.

Modelin Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliği sayesinde sürücü anahtarı cebinden çıkarmadan araca yaklaştığında sistem devreye girerek kilit açılıyor. Araç çalıştırılmak istendiğinde yine anahtara ihtiyaç duyulmadan START/STOP düğmesine basılması yeterli olurken; yeni Accord bu özellikleri ile kullanıcılara konforlu ve teknolojik bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Accord'da bulunan ve sınıfında tek olmasıyla dikkat çeken Uzaktan Motor Çalıştırma özelliği kullanılarak sürücü, motoru uzaktan çalıştırmak için anahtar üzerindeki LOCK düğmesine basıyor ve ardından MOTOR düğmesine basılı tutuyor. Dörtlü flaşörler yanıp sönerek sinyalin alındığını teyit ederken motor çalıştırılıyor ve bu yöntem ile aracın motoru 10 dakika boyunca çalışmaya devam ediyor. Motor uzaktan çalıştırıldığında; silecekler, aydınlatma ve ses sistemleri kapalı kalırken güvenlik sistemi çalışma devam ederek araca yabancı kişilerin girişi engelleniyor.

Accord'da sürücü ve ön yolcu için tek dokunuşla açma-kapama dahil elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri ile elektrikli aynalar standart olarak sunuluyor. Modelin Executive+ donanım paketinde standart olarak sunulan kablosuz akıllı telefon şarjı, konsolun önünde bulunurken; bu özellik sayesinde araç içerisindeki şarj kablosu karmaşasının önüne geçiliyor. Yeni Accord, pratik ve hassas kontrollere sahip çift bölgeli otomatik klima sistemiyle donatılıyor. Isı ayarı değişikliğini onaylamak için ekranda kırmızı veya mavi geri bildirim belirirken; sistem sol ve sağ taraf ısısını bağımsız ayarlama olanağı da sunuyor.

Güvenlik donanımları

Honda Accord'un 10'uncu nesli, yeni ve standart birçok aktif – pasif güvenlik ve sürüş destek donanımları ile sunuluyor. Honda'nın tescilli Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği (ACE) gövde yapısı sayesinde önden çarpışmalarda yolcu koruması ve çarpışma uyumluluğu sağlanıyor. Model, 4 kanallı ABS'ye sahip 4 tekerlekten disk frenleri, Elektronik Fren Güçlendiricisi ve her bir tekerlek üzerindeki dinamik yüke bağlı olarak fren kuvvetini önden arkaya otomatik olarak oranlayan Elektronik Fren Dağıtımı (EBD) işlevlerini içeriyor. Araç Denge Destek Sistemi'nin (VSA) bir işlevi olan Fren Asistanı, Elektrikli Park Freni (EPB) ile Frende Tutma özelliği sürücüye ani duruşlarda ve fren durumlarında konfor sağlarken; Çevik Sürüş Asistanı tüm versiyonlarda ilk dönüş tepkisini ve viraj alma kabiliyetini iyileştirmek için frenleri devreye alıyor. Belirli bir eğim algıladığında otomatik olarak çalışan Yokuş Kalkış Desteği sayesinde sürücüler konforlu bir sürüş deneyimi yaşıyor. Yeni Accord'da sunulan i-SRS Sistemi, önden çarpışmanın şiddetine bağlı olarak optimum yolcu korumasını sağlamak, çarpma kuvvetinin ve olası kafa yaralanmalarının etkisini azaltmak için ön hava yastığını ve emniyet kemeri ön gergisini kontrol ediyor. Sistem ayrıca bir hava yastığı veya ön gerginin etkinleşmesinin ardından tüm kapılara kilit açma sinyali gönderirken; perde hava yastıkları ve fünyeler, yan camların üzerindeki tavan alanında bulunuyor.

Accord'un plakalığın hemen altında bulunan çok açılı geri görüş kamerası ile şanzıman geri viteste olduğunda aşağı bakış, geniş açılı geri görüş ve yan olmak üzere farklı açılardan aracın arkasını gösteriyor. Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, geri manevra sırasında sürüş güvenliğini artırmak için radar sistemi ile birlikte çalışırken; bu teknoloji Accord'un yanındaki ve arkasındaki araçları tespit etmek için radar sensörlerini kullanıyor. Honda Accord'da ilk kez sunulan Yorgunluk Tespit Sistemi otoyollarda ve ana yollarda sürücünün davranışlarını izleyerek dikkat dağınıklığını değerlendiriyor ve sürücüyü mola vermesi için uyarıyor. Sistem, sürücünün direksiyon hareketlerinin frekansını ve yoğunluğunu ölçmek için Elektrik Kontrollü Direksiyon'dan (EPS) gelen verileri kullanıyor.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen ve otonom sürüş opsiyonu sunan Honda SENSING, sürücüyü uyararak ve belirli koşullar altında sürücünün bir çarpışmadan kaçınmasını veya çarpışmanın şiddetini hafifletmesini sağlıyor. Yeni Accord'da sunulan Honda SENSING özellikleri arasında gelişmiş sürüş destek teknolojilerden biri olan Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (CMBS) ve onunla entegre çalışan Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) yer alıyor. Bunların yanı sıra Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW) ile birlikte çalışan Şeritte Tutma Asistanı (RDM) Sistemi sayesinde yeni Accord güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Yeni Accord'da sürücünün şerit içindeki konumunu korumasına yardımcı olmak için geliştirilen Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS) ve onunla uyumlu şekilde çalışan Elektrik Destekli Direksiyon (EPS) yer alıyor. Accord'un Düşük Hızda Takip (LSF) ile Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC) gibi özellikleri sayesinde uzun yolculuklarda ve yoğun trafikte bile sürüş konforu ve Honda'nın ileri mühendisliği öne çıkıyor.