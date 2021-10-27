Hong Kong'da Çin'in ulusal güvenliğine aykırı filmleri sansür yasası yürürlüğe girdi - Son Dakika

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, Çin'in ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olduğu düşünülen filmlerin yasaklanmasını öngören yasa onaylandı.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong Yasama Konseyi'nde onaylanan yasa bölge yönetiminin ikinci en güçlü ismi Baş Sekretere, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek faaliyetleri onayladığı, desteklediği, yücelttiği, teşvik ettiği ve kışkırttığı" tespit edilen filmlerin lisansını iptal etme yetkisi tanıyor.

Yasa, internet üzerinden yayınlanan filmleri kapsamıyor.

Öte yandan yasayı ihlal edenler 3 yıla kadar hapis ve 128 bin 400 dolara kadar para cezasına çarptırılacak.

Yasanın ifade özgürlüğüne engel oluşturmasından endişe ediliyor. Hong Kong'da 2020 yılında yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası da muhalefeti hedef aldığı gerekçesiyle Hong Konglular ve uluslararası toplum tarafından tepki ile karşılanmıştı.