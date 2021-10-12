Hong Kong'da Kompasu tropik siklonu nedeniyle 8'inci derece alarm ilan edildi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde oluşan Kompasu tropik siklonu nedeniyle alarm seviyesi 8'inci düzeye yükseltildi.

Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamada, Hong Kong'un 500 kilometre güneydoğu açıklarında bulunan tropik siklonun saatte 25 kilometre hızla batıya hareket ettiği belirtildi.

Bu gece kuzey ve kuzeybatı yönlü deniz rüzgarlarının yoğun olacağının hatırlatıldığı açıklamada, Kompasu'nun Hong Kong kıyılarına ulaşma ihtimali nedeniyle uyarı düzeyinin 8'inci seviyeye çıkarıldığı ifade edildi.

Hükümet, vatandaşlara uzun seyahatlerden kaçınmaları uyarısını yaparken, kent açığındaki adalarda yaşayanların evlerine erken gitmesi tavsiye edildi.

Kentte köprülerden geçen bazı otobüs seferleri ve yarımada ile adalar arasındaki vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Çalışma Bakanlığı, iş verenleri çalışanların güvenliğine özen gösterilmesi konusunda uyarırken, çalışma saati düzenlemelerinde anlayışlı ve esnek bir yaklaşım benimsenmesini tavsiye etti.

Uyarı seviyesi 8'e çıkartıldığında, vatandaşların tüm kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları ve gerekiyorsa apartman ve ev girişlerini güçlendirmeleri tavsiye ediliyor.

Ayrıca cam kırılması riskine karşı büyük pencere panellerinin izolasyon bantlarıyla kaplanması gerektiği hatırlatılıyor.