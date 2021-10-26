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Hong Kong, ulusal güvenlik yasası çerçevesinde ikinci kişiyi mahkum etti - Son Dakika

Hong Kong, ulusal güvenlik yasası çerçevesinde ikinci kişiyi mahkum etti

26.10.2021 10:31
Hong Kong, ulusal güvenlik yasası çerçevesinde ikinci kişiyi mahkum etti

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ikinci kişi de ayrılıkçılıktan mahkum edildi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ikinci kişi de ayrılıkçılıktan mahkum edildi.

Geçen yıl ağustos ve kasım ayları arasında Hong Kong'un bağımsızlığı için çok sayıda slogan attığı tespit edilen Ma Chun-man, dün görülen duruşmada, "ayrılıkçılığı kışkırtmaktan" suçlu bulundu.

Yönetim karşıtı gösterilere katılan ve "Captain America 2.0" olarak tanınan Hong Konglu aktivist, ulusal güvenlik yasası çerçevesinde mahkum edilen ikinci kişi oldu.

En fazla 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalması beklenen Ma, 11 Kasım'da bir duruşmaya daha çıkacak.

Ulusal güvenlik yasası kapsamında mahkum edilen ilk kişi Tong Ying-kit, temmuz ayında "ayrılıkçılık ve terörü kışkırtmaktan" 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Ayrılıkçılık, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı hareketi hedef alıyor.

Yasa uyarınca bugüne kadar 120'den fazla kişi tutuklandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Mahkum, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong, ulusal güvenlik yasası çerçevesinde ikinci kişiyi mahkum etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong, ulusal güvenlik yasası çerçevesinde ikinci kişiyi mahkum etti - Son Dakika
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