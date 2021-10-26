Üye Girişi
HONOR Magic3, 8 ayda geliştirilerek Çin'de piyasaya sürüldü - Son Dakika

HONOR Magic3, 8 ayda geliştirilerek Çin'de piyasaya sürüldü

26.10.2021 14:39
HONOR Magic3, 8 ayda geliştirilerek Çin'de piyasaya sürüldü

Üst segment akıllı telefon pazarında sadece 8 ay gibi bir sürede geliştirilerek Çin'de piyasaya sürülen HONOR Magic3, AR-GE konusunda HONOR'un vizyonunu ortaya koyuyor.

Üst segment akıllı telefon pazarında sadece 8 ay gibi bir sürede geliştirilerek Çin'de piyasaya sürülen HONOR Magic3, AR-GE konusunda HONOR'un vizyonunu ortaya koyuyor.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, 8 ay gibi kısa bir sürede geliştirilen ve Çin'de üst segment akıllı telefon pazarına sağlam bir giriş yapan HONOR Magic3 modelinin ortaya çıkış hikayesini aktardı.

Bu kadar kısa sürede üst segment bir akıllı telefon üretimini mümkün kılan AR-GE ekibi ve tasarım çalışmaları, HONOR'un geleceğe yönelik vizyonunu gösteriyor.

HONOR, Çin'de piyasaya çıktığı ilk haftada satış rekorları kıran ve pazar payını şirket tarihindeki neredeyse en yüksek seviye olan yüzde 16,2'ye çıkaran Magic3, üretiminden önce kullanıcı beklentilerini aşan ve müşterilere iyi deneyim sunan bir ürün yaratmayı kendisine hedef olarak belirledi.

Şirket bu hedef doğrultusunda, geliştirme süreci normal şartlarda 12 ila 18 ay süren bir ürünü 8 ay gibi rekor sayılabilecek bir sürede tamamlayan, dünyanın en iyi tasarımcılarından ve mühendislerinden oluşan bir ekip kurdu. Söz konusu ekip, Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G yongasının performansını iyileştirirken, gelecekten ilham alan şık bir tasarım ortaya koyarak öne çıkan üstün özelliklere sahip bir kamera sundu.

Tek çip ile farklı performans deneyimi sunabilecek kapasiteye sahip olan HONOR, Magic 3 ile oyun, ağ özellikleri ve güvenlik konusundaki deneyimini bir kez daha kanıtladı. Geliştirme sürecinde oyun grafiklerini cep telefonlarıyla hiç olmadığı kadar net bir düzeye taşıdı ve telefona binen yük sırasında güç ve sıcaklık dengesinin kurulmasını da sağladı.

HONOR tasarımcıları, bu süreçte 70'den fazla prototip ve 100'den fazla çizim versiyonu oluşturdu.

"Geleneksel Çin estetiğinin mutlak simetri kurallarıyla harmanlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Device Co.'nun Baş Tasarımcısı Yuan Ze, "HONOR kültürünü, sanatını ve tasarımını dünyamızı etkileyen ve bizim bir parçamız olan temel direkler olarak görüyoruz. Bu nedenle tasarımın bir parçası olarak geleceğe bakıyor ve aynı zamanda geçmişe saygı gösteriyoruz. Geleneksel doğu estetiğinin bir mirası olarak, arka kamera modeline Esin Perisi adını verdik. Geleneksel Çin estetiğinin mutlak simetri kurallarıyla harmanlandığı bu tasarımda birçok unsur bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

HONOR Device Co. Baş Teknik Uzmanı Wang Jun ise şunları kaydetti:

"Sıfırdan her şeyi özelleştirmek için bu platformun sistematik bir incelemesini ve optimizasyonunu yaptık. Periskop telefoto lens, ultra geniş açılı kamera, 8x8 dTOF lazer sensör, geniş açılı kamera, siyah beyaz kamera, renkli multispektral termal sensör ve flaş gibi ögeler sayesinde kullanıcılar deklanşöre basıldığında beklemek zorunda kalmadan hayal gücünün ötesinde kareler yakalayabilir."

HONOR, bu süreçte film yapımcılarıyla temasa geçti ve profesyonel bir film çekme sürecinin tamamının nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak araştırdı. HONOR teknik ekibi, bu doğrultuda kullanıcıların kendi filmlerini çekme hayallerini gerçekleştirebilecek bir akıllı telefon tasarladı.

Araştırma Geliştirme, Çin Halk Cumhuriyeti, oyunlar, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HONOR Magic3, 8 ayda geliştirilerek Çin'de piyasaya sürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın 14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli 14:28 Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi 14:22 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket 13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu 12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
14:27 Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli
14:24 Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor
14:21 Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi
14:20 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi
14:18 Zincir marketlere Rekabet Kurumu, yarın sözlü savunmaların alacak
13:37 Fatih Terim'in yanında bunu yapmak büyük cesaret! Tüm takımı hayrete düşüren hareket
13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor Dijital Türk lirasının gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor         
14:24
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 121,3 milyar dolara yükseldi         
14:20
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 14:46:25. #1.13#
SON DAKİKA: HONOR Magic3, 8 ayda geliştirilerek Çin'de piyasaya sürüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement