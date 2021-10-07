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Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor - Son Dakika

Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor

07.10.2021 12:11
Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor

Hopi'nin düzenlediği kampanya kapsamında, uygulamaya giren ilk 3 milyon Hopi'li, 50 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Hopi'nin düzenlediği kampanya kapsamında, uygulamaya giren ilk 3 milyon Hopi'li, 50 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Hopi açıklamasına göre, Hopi'liler, kazandıkları Paracıkları 6-14 Ekim'de üye markalarda 2'ye, 3'e, hatta 10'a katlayarak harcama fırsatı yakalıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, Hopi'nin, 6. yılını ilk günkü heyecanla kutladığını ve uygulamaya giren ilk 3 milyon Hopi'liye toplam 150 milyon TL değerinde Paracık dağıtacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde Hopi kullanıcılarının sayısındaki artışta önemli bir ivme yakaladık. Bu dönemde online alışverişteki kampanyalarımızı artırarak bu başarıya ulaştık. Hopi'lilerin sayısı 8,5 milyonken bugün 11 milyonu aştı. Türkiye'de her 8 kişiden 1'i Hopi üyesi oldu. Şimdi hem mağazada hem online'de geçerli bir kampanya başlattık. Hedefimiz, hem yeni Hopi'liler kazanmak hem de Hopi'lilere kazandırmak."

Hopi'nin günlük 300 bin civarında ziyaret aldığını, Hopi kullanılarak günde ortalama 70 bin alışveriş yapıldığını bildiren Aydın, "Kullanıcılar Hopi'yi iyi bir alışveriş arkadaşı, yaşam asistanı olarak görüyor. Çünkü alışverişten daha fazlasını sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında giyimden dekorasyona, evcil hayvan ihtiyaçlarından kozmetik ve teknolojiye pek çok marka yer alıyor. Altınyıldız, Autoking, Beymen Club, Boyner, Brooks Brothers, Demirsağlık, Divarese, Evidea, Faraway, Gülaylar, Gürgençler, Hopishop, İntersport, Kığılı, Kolaymama, Lufian, Miniso, Morhipo, Nars, Network ve Troy başta olmak üzere pek çok marka Hopi'lilere özel avantajlar sunuyor.

Türk Lirası, Pandemi, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hopi, 3 milyon kişiye 150 milyon TL değerinde Paracık hediye ediyor - Son Dakika
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