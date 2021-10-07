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Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası - Son Dakika

Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası

07.10.2021 12:39
Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası

Alışveriş uygulaması Hopi'nin Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Alışveriş uygulaması Hopi'nin Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya kapsamında, uygulamaya ilk giren 3 milyon kullanıcı 50 lira değerinde paracık kazanacak. Kazanılan paracıklar, 6 - 14 Ekim tarihleri arasında üye markalarda 2'ye, 3'e hatta 10'a katlanarak kullanılabilecek.

Uygulamanın 6'ncı yılını heyecanla kutladıklarını ve toplamda 150 milyon lira değerinde paracık dağıtacaklarını söyleyen Gül Sağır Aydın, "Pandemi döneminde kullanıcıların sayısındaki artışta önemli bir ivme yakaladık. Bu dönemde online alışverişteki kampanyalarımızı artırarak bu başarıya ulaştık. Hopi'lilerin sayısı 8,5 milyonken bugün 11 milyonu aştı. Türkiye'de her 8 kişiden 1'i üyemiz oldu. Şimdi hem mağazada hem onlinede geçerli bir kampanya başlattık.  Hedefimiz hem yeni kullanıcılar kazanmak hem de halikazırda kullananlara kazandırmak" dedi.

"ALIŞVERİŞTEN DAHA FAZLASINI SUNUYORUZ"

Uygulamanın günlük 300 bin civarında ziyaret aldığını, ve ortalama 70 bin alışveriş yapıldığını belirten Aydın, "Kullanıcılar Hopi'yi iyi bir alışveriş arkadaşı, yaşam asistanı olarak görüyor. Çünkü alışverişten daha fazlasını sunuyoruz" diye konuştu.

Kampanya kapsamında giyimden dekorasyona, evcil hayvan ihtiyaçlarından kozmetik ve teknolojiye pek çok marka yer alıyor ve kullanıcılara özel avantajlar sunuyor.

YENİ REKLAM FİLMİ YAYINDA

Kampanya kapsamında hazırlanan yeni reklam filmi de yayına girdi. Filmde, kampanya ile ilgili detaylar iki ajanın diyalogu üzerinden anlatıyor. Retro efektlerin hakim olduğu film, izleyiciye 'Uçup gitmeden 50 lira değerinde Paracık'ı yakala! Özgürce harca!' mesajıyla sesleniyor.


Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası
Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası

Pandemi, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hopi'den yeni 'paracık' kampanyası - Son Dakika
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