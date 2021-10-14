Üye Girişi
Horzum-Alayaka'da son 2 ay - Son Dakika

Horzum-Alayaka'da son 2 ay

14.10.2021 14:28
Horzum-Alayaka'da son 2 ay

Manisalı üzüm üreticisine bir müjde de Horzum-Alayaka Barajı'ndan. Şehzadeler kenti Manisa'da 2022'ye 7 yeni baraj ve 1 göletle girmeyi hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü, Horzum Alayaka barajını da 2 aya kadar bitiriyor.

1810 dekar araziye can suyu verecek baraj, bölge üreticisine yılda 4 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak.

Yeni yıla Manisa'da 7 baraj ve 1 göletin inşasını tamamlayarak girmeyi hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Horzum-Alayaka Barajı'nda da sona yaklaştı.

27 Eylül itibari ile Horzum-Alayaka Barajı'nda gövde ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlandığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2 ay içinde tüm imalatları bitirerek barajı tamamlamak istediklerini söyledi.

Birol Çınar: Ön yüz beton kaplama çalışmaları sürüyor

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde ön yüz beton kaplama işinde şu anda% 50 seviyesindeyiz. 1500 m3'lük beton kaplama işinin 750 m3'lük kısmını 15 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Ekim ayı sonu itibari ile barajın gövdesindeki çalışmalarımızı tamamen bitireceğiz ve vana odası imalatlarına başlayacağız." diye konuştu.

Horzum-Alayaka Barajı için vana siparişlerinin de verildiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar,yeni yıl gelmeden gerekli montajları tamamlayıp, barajda su tutmayı planladıklarını söyledi.

Manisalı çiftçiye her yıl 4. 29 milyon lira ek gelir

Horzum-Alayaka Barajı'nda 740 bin m3 su tutulacağını açıklayan Birol Çınar, " Proje 1810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli üretici hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek. 2021 yılı rakamlarıyla yılda 4 milyon 290 bin lira ek gelir artışı bekliyoruz" diye konuştu.

700 bin m3 su tutacak

Alayaka Köyü'nün güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerinde inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 38 metre olan Horzum-Alayaka Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 700 bin m3 dolgu yapıldı.

Horzum-Alayaka'da son 2 ay

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa, Çınar, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Horzum-Alayaka'da son 2 ay - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:24 Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı 14:22 Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok 14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
14:25 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:22 Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı         
14:17
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Horzum-Alayaka'da son 2 ay - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement