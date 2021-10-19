"Hoş geldin Sevgili Nebi" Şiir, Ezgi ve İlahi Gecesi düzenlendi - Son Dakika

Şahinbey Kapalı Spor salonunu dolduran Gazianteplilere, ayrıca Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler verdi, Yeni Adım Derneği ve İHH yetimleri tarafından ilahi gösterisi sergilendi.

Yaklaşık 3 saat süren programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve kurum temsilcileri katıldı.

ŞAHİN: PEYGAMBERİMİZİN NASIL BİR BABA, EŞ, KOMUTAN, ÖĞRETMEN VE DEVLET ADAMI OLDUĞUNU İYİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR

Programın açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, salonda bulunan vatandaşları selamlayarak, "Sevgili peygamberimizin yaşamı Kur'an-ı Kerim'de anlatılan yaşantı, güzel ahlaktır. Onun nasıl bir baba, eş, komutan, öğretmen, devlet adamı olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Yesrib'in Medine'ye dönüşümünü, Cahiliye Devri'nden bir İslam Medeniyeti doğduğunu görüyor. Şu anda bulaşıcı hastalıklarla uğraşıyor, aşılanıyoruz. Bir taraftan çocuklarımız 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığından ölüyor, Aylan bebekler Ege Denizi'nde boğuluyor, anneler çocuklarını kurtarmak için göç yollarında ölüyor, babalar ailelerini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Bundan dolayı bizim derhal özümüze dönmemiz, İslam Medeniyeti'ni kuran bu topraklarda ki verilen ışığı yakalamamız gerekiyor. Neden bu soruların, sıkıntıların cevabını veremiyoruz? Konuşmalarımızda ve uygulamalarımızda kalbimizdekilerin de kendine yer bulması gerekiyor" diye konuştu.

KUR'AN-I KERİM'DE VERİLEN MESAJLARIN GEREĞİNİ YAPTIĞIMIZ ZAMAN YENİDEN DÜNYA'YI CENNETE ÇEVİREBİLİRİZ

Konuşmasının devamında gençlerin haftanın önemini bilerek hakkıyla idrak etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin, şunları söyledi: "Gençlerimiz geleceğimiz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Sevgili peygamberimizin yaşamı, hayatı, Kur'an-ı Kerim'de verilen mesajların gereğini yaptığımız zaman yeniden Dünya'yı cennete çevirebiliriz. Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde söylediklerini özümsemeliyiz. Kadını ve erkeği birbirine emanet etmiştir. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur üstünlük takvadadır. Takva iyi insan olmaktır. Büyükleri saymak, küçükleri sevmek, 'emin' olmaktır. Sevgili peygamberimize peygamberlik gelmeden önceki en büyük özelliği eminliğiydi. Bu güven ve ondan gelen gücü, umudu hissetmek çok önemli. Takva denen şey işte tam da bu. Gençler bizler geldik geçiyoruz. Ya cehennem olan bu dünyada acıları yaşayacak göz yaşı dökeceğiz, nasırlaşmış kalplerle göz yaşı dökeceğiz, ya da bu bize verilen mesajların hakkını vererek dünyayı cennete dönüştüreceğiz. İyiler ve kötüler dünyasında iyilerin, öldürenlerin ve yaşatanların dünyasında yaşatanların kazandığı bir dünya için çalışacağız."